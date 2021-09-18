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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 09:40
Ромасик написав:
то вы просто не разделили на 100К!))
change_pm написав:
DeSantis Office: Over Half Of Those Seeking Lifesaving COVID-19 Treatment In South Florida Fully Vaccinated
зі. мабудь якась некошерна вакцина досталась омериганцям (((
трєба "пустер"
В любителей кошерного ситуация та же.
та то я двоєшнік, ой, дзвінок, побіг на урок
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:48
Ромасик написав:
Какие исследования проплатили, те и имеете. Не находите?
А вот это Ваше высказывание было результатом непроплаченных исследований конечно же -
Ромасик написав:
А кто его знает каких. У вас уже дети есть?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:51
Igneus написав:
Только не забывайте в этих случаях важное добавление делать, как, например, это делает сайт Обозреватель даже в случаях рекомендаций врачей:
Тут так не принято, Вы редко сюда заходите, возможно не заметили -
Schmit написав:
Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:16
IgA написав:
Вы редко сюда заходите,
он не уходит отсюда. Просто строчит доносы, а не сюда пишет.
то вы просто не разделили на 100К!)
Правильный ход мыслей, Ромасик. Хоть научим работать с цифрами. Да, действительно, если 2/3 народа ширнутые, то в бОльшей группе цифры могут быть больше. Потому и приводят к 100к. Уже научился работать со 100к? Умничка.
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