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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3736373737383739

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 58
Мені вже зробили щеплення
66%
38
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:40

  Ромасик написав:
  change_pm написав:
DeSantis Office: Over Half Of Those Seeking Lifesaving COVID-19 Treatment In South Florida Fully Vaccinated

зі. мабудь якась некошерна вакцина досталась омериганцям (((

трєба "пустер"

то вы просто не разделили на 100К!))
В любителей кошерного ситуация та же.

та то я двоєшнік, ой, дзвінок, побіг на урок :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Какие исследования проплатили, те и имеете. Не находите?


А вот это Ваше высказывание было результатом непроплаченных исследований конечно же -

Ромасик написав:
А кто его знает каких. У вас уже дети есть?
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:51

  Igneus написав:Только не забывайте в этих случаях важное добавление делать, как, например, это делает сайт Обозреватель даже в случаях рекомендаций врачей:


Тут так не принято, Вы редко сюда заходите, возможно не заметили -

  Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Вы редко сюда заходите,
он не уходит отсюда. Просто строчит доносы, а не сюда пишет.

то вы просто не разделили на 100К!)


Правильный ход мыслей, Ромасик. Хоть научим работать с цифрами. Да, действительно, если 2/3 народа ширнутые, то в бОльшей группе цифры могут быть больше. Потому и приводят к 100к. Уже научился работать со 100к? Умничка.
Hotab
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