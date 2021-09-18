Igneus написав:Только не забывайте в этих случаях важное добавление делать, как, например, это делает сайт Обозреватель даже в случаях рекомендаций врачей:
Тут так не принято, Вы редко сюда заходите, возможно не заметили -
Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время. Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
он не уходит отсюда. Просто строчит доносы, а не сюда пишет.
то вы просто не разделили на 100К!)
Правильный ход мыслей, Ромасик. Хоть научим работать с цифрами. Да, действительно, если 2/3 народа ширнутые, то в бОльшей группе цифры могут быть больше. Потому и приводят к 100к. Уже научился работать со 100к? Умничка.
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Особенно от Донского:
... «Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».
Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории. ...