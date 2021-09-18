Додано: Нед 19 вер, 2021 13:36

yanyura написав:

https://bit.ly/39lyxTq OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Особенно от Донского:

...

«Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».



Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории.

...

https://bit.ly/3kmtYid Особенно от Донского:

после обсуждения с лечащим врачом

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Во-первых, нужно различать "шуточные мысли и высказывания Донского" на его страницеи в его интервьюВо-вторых, я вообще не читал это интервью Донского сайту Обозреватель, так как суть моего комментария не в содержании этого интервью.Просто я обратил внимание на правильную позицию сайта Обозреватель, которая заключается в том, что поскольку контент на медицинскую тематику является результатом творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или научной степени, и текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности, тоВ-третьих, аналогичные предупреждения сайт Обозреватель размещает под всеми своими публикациями на медицинскую, и, в частности, на коронавирусную тематику.Например, такие же предупреждения были размещены и под комментариями заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской:В-четвертых, несколько иное, но подобное предупреждение содержится и под комментарием заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской в разделе MedOboz сайта Обозреватель:Таким образом, суть моего комментария заключалась в том, что информация на этой ветке этого форума ои еще нечто подобном должна также сопровождаться предупреждением о ее использовании лишь для обращения на консультацию к врачу.