Igneus написав:Только не забывайте в этих случаях важное добавление делать, как, например, это делает сайт Обозреватель даже в случаях рекомендаций врачей:
Тут так не принято, Вы редко сюда заходите, возможно не заметили -
Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время. Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
он не уходит отсюда. Просто строчит доносы, а не сюда пишет.
то вы просто не разделили на 100К!)
Правильный ход мыслей, Ромасик. Хоть научим работать с цифрами. Да, действительно, если 2/3 народа ширнутые, то в бОльшей группе цифры могут быть больше. Потому и приводят к 100к. Уже научился работать со 100к? Умничка.
OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг. https://bit.ly/39lyxTq
Особенно от Донского:
... «Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».
Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории. ...
OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг. https://bit.ly/39lyxTq
Особенно от Донского:
... «Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».
Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории. ...
Во-первых, нужно различать "шуточные мысли и высказывания Донского" на его странице в Фейсбуке и в его интервью сайту Обозреватель.
Во-вторых, я вообще не читал это интервью Донского сайту Обозреватель, так как суть моего комментария не в содержании этого интервью.
Просто я обратил внимание на правильную позицию сайта Обозреватель, которая заключается в том, что поскольку контент на медицинскую тематику является результатом творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или научной степени, и текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности, то информация в нем не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с лечащим врачом.
В-четвертых, несколько иное, но подобное предупреждение содержится и под комментарием заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской в разделе MedOboz сайта Обозреватель:
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу
Таким образом, суть моего комментария заключалась в том, что информация на этой ветке этого форума о кварцетине, цинке, витамине Д, декристоле и еще нечто подобном должна также сопровождаться предупреждением о ее использовании лишь для обращения на консультацию к врачу.
Yuriyqwer написав: Інше питання що внаслідок бідності і непідготовленості всупереч вимогам ВООЗ Україна вимушена заміщувати «специализированное медицинское холодильное оснащение» бабою Манею з китайським термометром і холодильником Донбас. Наскільки це вплине на дієвість і безпечність вакцин покаже час.
Может, в вашей глухой деревне этот так (но там всё равно не вакцинируются), а в рядовой харьковской поликлинике хранят как следует, и антител после вакцинации вполне достаточно. Тем более, что вообще-то хранят не в поликлиниках, а в специальных центрах, а в поликлиники завозят небольшими порциями по мере необходимости (по запросу) в специальных термостатах.
stm написав: ...с 13 лет папа научил вас колоть всякую хрень дома не боясь...
эээ...чесно скажу вы немножко меня не до оцениваете, я сам выбрал дозировку сам считал , это была верхняя граница по инструкции , по обоим , деталей не помню давно было но решение (подсчет) было мое, я и попросил ледокаин в большей концентрации. ВЫ не переживайте я знаю что такое анафилактический шок и нужные вещи у меня всегда готовы + те кто рядом проинформированы о том что куда и сколько колоть. (Адреналин куда и сколько + все остальное + сама реакция в теории очень редко наступает молниеносно и я сам успею ее распознать и ширнуть что надо ) . У окошка это редко, но метко Чего вам так интересно обо мне ..вы бы лучше какое нове исследование нашли .. Там выше кто-то риторический вопрос задал я ему ответил.
Востаннє редагувалось yama в Нед 19 вер, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:(Адреналин куда и сколько + все остальное + сама реакция в теории очень редко наступает молниеносно и я сам успею ее распознать и ширнуть что надо ) . У окошка это редко, но метко
Яма, врать тоже человек может только основываясь на личном опыте. Поэтому фраза "ширнуться у окошка" действительно личное и на личном опыте, тут я полностью верю, хотя и сожалею о том к чему это приведет.
я обратил внимание на правильную позицию сайта Обозреватель, которая заключается в том, что поскольку контент на медицинскую тематику является результатом творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или научной степени, и текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности, то информация в нем не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с лечащим врачом.
Все остальное - вода.
Во-первых (одновременно и в-последних).
я вообще не читал это интервью Донского сайту Обозреватель
но дали ссылку именно на него. И заострили внимание на мелочи - Фейсбуке, не заметив основного
Тем не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории.
Добавлю из того же источника
«П. Донской Б.В. указанные исследования осуществил по собственной инициативе вне рабочего времени и за свой счет». ... «…поскольку дирекция Института не давала задание провести сравнительное исследование ИФА-наборов трех украинских производителей, то указать точную дату, время проведения и подтвердить фактическое проведение этого исследования не имеем возможности. Разрешение на проведение исследования по собственной инициативе вне рабочего времени от дирекции Института Борис Донской не получал… не выдавались документы по Институту с разрешением об использовании Борисом Донским помещения и мощности лаборатории иммунологии для проведения этих исследований… По приказу директора Института была создана комиссия, которая… проверила эту информацию», – говорится в официальном письме института.