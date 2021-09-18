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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3736373737383739

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59
Мені вже зробили щеплення
66%
39
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:40

  Ромасик написав:
  change_pm написав:
DeSantis Office: Over Half Of Those Seeking Lifesaving COVID-19 Treatment In South Florida Fully Vaccinated

зі. мабудь якась некошерна вакцина досталась омериганцям (((

трєба "пустер"

то вы просто не разделили на 100К!))
В любителей кошерного ситуация та же.

та то я двоєшнік, ой, дзвінок, побіг на урок :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Какие исследования проплатили, те и имеете. Не находите?


А вот это Ваше высказывание было результатом непроплаченных исследований конечно же -

Ромасик написав:
А кто его знает каких. У вас уже дети есть?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:51

  Igneus написав:Только не забывайте в этих случаях важное добавление делать, как, например, это делает сайт Обозреватель даже в случаях рекомендаций врачей:


Тут так не принято, Вы редко сюда заходите, возможно не заметили -

  Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Вы редко сюда заходите,
он не уходит отсюда. Просто строчит доносы, а не сюда пишет.

то вы просто не разделили на 100К!)


Правильный ход мыслей, Ромасик. Хоть научим работать с цифрами. Да, действительно, если 2/3 народа ширнутые, то в бОльшей группе цифры могут быть больше. Потому и приводят к 100к. Уже научился работать со 100к? Умничка.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:57

OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.
https://bit.ly/39lyxTq

Особенно от Донского:
...
«Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».

Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории.
...

https://bit.ly/3kmtYid
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:36

  yanyura написав:
OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.
https://bit.ly/39lyxTq

Особенно от Донского:
...
«Много мыслей и высказываний Донского на его странице в Фейсбуке были шуточными и не есть, и не могут быть официальной позицией ни лаборатории иммунологии Института, ни Института по этим проблемам».

Теме не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории.
...

https://bit.ly/3kmtYid

Во-первых, нужно различать "шуточные мысли и высказывания Донского" на его странице в Фейсбуке и в его интервью сайту Обозреватель.

Во-вторых, я вообще не читал это интервью Донского сайту Обозреватель, так как суть моего комментария не в содержании этого интервью.

Просто я обратил внимание на правильную позицию сайта Обозреватель, которая заключается в том, что поскольку контент на медицинскую тематику является результатом творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или научной степени, и текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности, то информация в нем не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с лечащим врачом.

В-третьих, аналогичные предупреждения сайт Обозреватель размещает под всеми своими публикациями на медицинскую, и, в частности, на коронавирусную тематику.
Например, такие же предупреждения были размещены и под комментариями заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской:
https://covid.obozrevatel.com/covid-19- ... A0NzkwMy4w
https://covid.obozrevatel.com/uchenyie- ... A0Nzg3MS4w

В-четвертых, несколько иное, но подобное предупреждение содержится и под комментарием заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской в разделе MedOboz сайта Обозреватель:

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу

https://med.oboz.ua/pulmonology/vaktsin ... prosyi.htm

Таким образом, суть моего комментария заключалась в том, что информация на этой ветке этого форума о кварцетине, цинке, витамине Д, декристоле и еще нечто подобном должна также сопровождаться предупреждением о ее использовании лишь для обращения на консультацию к врачу.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:51

  Yuriyqwer написав: Інше питання що внаслідок бідності і непідготовленості всупереч вимогам ВООЗ Україна вимушена заміщувати «специализированное медицинское холодильное оснащение» бабою Манею з китайським термометром і холодильником Донбас. Наскільки це вплине на дієвість і безпечність вакцин покаже час.

Может, в вашей глухой деревне этот так (но там всё равно не вакцинируются), а в рядовой харьковской поликлинике хранят как следует, и антител после вакцинации вполне достаточно. Тем более, что вообще-то хранят не в поликлиниках, а в специальных центрах, а в поликлиники завозят небольшими порциями по мере необходимости (по запросу) в специальных термостатах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:53

  Hotab написав:
  yama написав:спасибо ,надо пойти провериться

На кассу к девочкам?
В маске. Кожаной.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  stm написав: ...с 13 лет папа научил вас колоть всякую хрень дома не боясь...
эээ...чесно скажу вы немножко меня не до оцениваете, я сам выбрал дозировку сам считал , это была верхняя граница по инструкции , по обоим , деталей не помню давно было но решение (подсчет) было мое, я и попросил ледокаин в большей концентрации. :mrgreen:
ВЫ не переживайте я знаю что такое анафилактический шок и нужные вещи у меня всегда готовы + те кто рядом проинформированы о том что куда и сколько колоть. (Адреналин куда и сколько + все остальное + сама реакция в теории очень редко наступает молниеносно и я сам успею ее распознать и ширнуть что надо ) . У окошка это редко, но метко :)
Чего вам так интересно обо мне ..вы бы лучше какое нове исследование нашли ..
Там выше кто-то риторический вопрос задал я ему ответил.
Востаннє редагувалось yama в Нед 19 вер, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:09

  yama написав:(Адреналин куда и сколько + все остальное + сама реакция в теории очень редко наступает молниеносно и я сам успею ее распознать и ширнуть что надо ) . У окошка это редко, но метко :)

Яма, врать тоже человек может только основываясь на личном опыте. Поэтому фраза "ширнуться у окошка" действительно личное и на личном опыте, тут я полностью верю, хотя и сожалею о том к чему это приведет.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:27

Единственно ценное в вашем посте:
я обратил внимание на правильную позицию сайта Обозреватель, которая заключается в том, что поскольку контент на медицинскую тематику является результатом творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или научной степени, и текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности, то информация в нем не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с лечащим врачом.

Все остальное - вода.

Во-первых (одновременно и в-последних).
я вообще не читал это интервью Донского сайту Обозреватель

но дали ссылку именно на него. И заострили внимание на мелочи - Фейсбуке, не заметив основного
Тем не менее, по данным издания, информация об исследовании Донского продвигалась через ряд СМИ в контексте массовых закупок ИФА-тестов низкого качества. Журналисты также привели цитаты из публикаций, которые с февраля сопровождают информационную кампанию с комментариями Донского против компании «Эквитестлаб» – еще одного производителя упомянутого в исследовании иммунолога, которое подавалось от имени лаборатории.


Добавлю из того же источника
«П. Донской Б.В. указанные исследования осуществил по собственной инициативе вне рабочего времени и за свой счет».
...
«…поскольку дирекция Института не давала задание провести сравнительное исследование ИФА-наборов трех украинских производителей, то указать точную дату, время проведения и подтвердить фактическое проведение этого исследования не имеем возможности. Разрешение на проведение исследования по собственной инициативе вне рабочего времени от дирекции Института Борис Донской не получал… не выдавались документы по Институту с разрешением об использовании Борисом Донским помещения и мощности лаборатории иммунологии для проведения этих исследований… По приказу директора Института была создана комиссия, которая… проверила эту информацию», – говорится в официальном письме института.

https://bit.ly/3kmtYid
yanyura
 
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