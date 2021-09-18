«Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 14:41
Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Хоча в корені це також невірно. Перехворілі — порівняно з щепленими — практично повністю безпечні для оточуючих. Де зелений паспорт для вчителя, туриста, студента, медика й інших, хто перехворів і пред’являє результат аналізу з антитілами? Чому на роботу не можна перехворілим? На чому ґрунтується цей стан речей? Навіщо все ускладнювати, накручувати ворожнечу в суспільстві і створювати проблеми, де їх зовсім немає?» — запитує лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.
«Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він.
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:19
fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:23
Так правильно поставлене питання - приведе до того , що ковідзашуганим, прийдеться признати що вони психічно хворі...
Хочете ще одне запитання
А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?
Парочка цифр для прикладу
Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)
А ефективність людського імунітету?
Пропоную два варіанти підрахунку
Перший - тупо в лоб
Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%
Другий-більш складний
Що таке імунітет?
Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...
а тоді
За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн
Таким чином загальнолюдський імунітет має величину
100%- 4,7/7674=99,93%
Питання
Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ?
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:20
Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:21
Не знаю, конечно, но вполне возможно, что причина отказа от третьей дозы в том, чтобы сберечь вакцины для 1-2 доз.
Ещё слишком много невакцинированных вообще.
Какие вопросы?
Как раз в Израиле, по-моему, всё понятно - сделана чёткая ставка на вакцинацию.
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