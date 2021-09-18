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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3737373837393740 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59 Мені вже зробили щеплення 66% 39 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 59 Додано: Нед 19 вер, 2021 14:41

«Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він.

https://greenpost.ua/news/perehvorili-p ... ist-i37536 Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Хоча в корені це також невірно. Перехворілі — порівняно з щепленими — практично повністю безпечні для оточуючих. Де зелений паспорт для вчителя, туриста, студента, медика й інших, хто перехворів і пред’являє результат аналізу з антитілами? Чому на роботу не можна перехворілим? На чому ґрунтується цей стан речей? Навіщо все ускладнювати, накручувати ворожнечу в суспільстві і створювати проблеми, де їх зовсім немає?» — запитує лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.«Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він. fler

Повідомлень: 2037 З нами з: 07.08.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 748 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 15:19 fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам. Hotab

Повідомлень: 4707 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 15:23 fler написав: Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Так правильно поставлене питання - приведе до того , що ковідзашуганим, прийдеться признати що вони психічно хворі...

Хочете ще одне запитання

А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?

Парочка цифр для прикладу

Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)

А ефективність людського імунітету?

Пропоную два варіанти підрахунку

Перший - тупо в лоб

Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%

Другий-більш складний

Що таке імунітет?

Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...

а тоді

За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн

Таким чином загальнолюдський імунітет має величину

100%- 4,7/7674=99,93%



Питання

Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ? Так правильно поставлене питання - приведе до того , що ковідзашуганим, прийдеться признати що вони психічно хворі...Хочете ще одне запитанняА хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?Парочка цифр для прикладуВакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)А ефективність людського імунітету?Пропоную два варіанти підрахункуПерший - тупо в лобЛетальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%Другий-більш складнийЩо таке імунітет?Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...а тодіЗа два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млнТаким чином загальнолюдський імунітет має величину100%- 4,7/7674=99,93%ПитанняНавіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ? budivelnik

Повідомлень: 24968 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2706 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 16:20 fler написав: Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?



Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда IgA Повідомлень: 721 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 16:21 roberto dark написав: ЛАД написав: roberto dark написав: К сожалению таки будут нас "докалывать"

.... таки будут нас "докалывать"....

Сложный вопрос.

Возможно, потом будете благодарить. Сложный вопрос.Возможно, потом будете благодарить.



Коронавирус в Израиле: количество тяжелобольных резко возросло



https://detaly.co.il/koronavirus-v-izra ... -vozroslo/



Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишь двумя экспертами данного органа, в то время как против ее одобрения проголосовали 16 специалистов.



Многие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз вакцины Comirnaty. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата. Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишьМногие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз вакцины Comirnaty. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата.

Не знаю, конечно, но вполне возможно, что причина отказа от третьей дозы в том, чтобы сберечь вакцины для 1-2 доз.

Ещё слишком много невакцинированных вообще.



P.S. Всё возможно но.., то происходит в Израиле вызывает вопросы.



Какие вопросы?

Как раз в Израиле, по-моему, всё понятно - сделана чёткая ставка на вакцинацию. Не знаю, конечно, но вполне возможно, что причина отказа от третьей дозы в том, чтобы сберечь вакцины для 1-2 доз.Ещё слишком много невакцинированных вообще.Какие вопросы?Как раз в Израиле, по-моему, всё понятно - сделана чёткая ставка на вакцинацию. ЛАД 2 Повідомлень: 19621 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3737373837393740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7829581

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39