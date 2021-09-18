Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Хоча в корені це також невірно. Перехворілі — порівняно з щепленими — практично повністю безпечні для оточуючих. Де зелений паспорт для вчителя, туриста, студента, медика й інших, хто перехворів і пред’являє результат аналізу з антитілами? Чому на роботу не можна перехворілим? На чому ґрунтується цей стан речей? Навіщо все ускладнювати, накручувати ворожнечу в суспільстві і створювати проблеми, де їх зовсім немає?» — запитує лікар-інфекціоніст Євген Дубровський. «Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він. https://greenpost.ua/news/perehvorili-p ... ist-i37536
fler написав:Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?
Так правильно поставлене питання - приведе до того , що ковідзашуганим, прийдеться признати що вони психічно хворі... Хочете ще одне запитання А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи? Парочка цифр для прикладу Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...) А ефективність людського імунітету? Пропоную два варіанти підрахунку Перший - тупо в лоб Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5% Другий-більш складний Що таке імунітет? Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати... а тоді За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн Таким чином загальнолюдський імунітет має величину 100%- 4,7/7674=99,93%
Питання Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ?
Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишь двумя экспертами данного органа, в то время как против ее одобрения проголосовали 16 специалистов.
Многие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз вакцины Comirnaty. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата.
Не знаю, конечно, но вполне возможно, что причина отказа от третьей дозы в том, чтобы сберечь вакцины для 1-2 доз. Ещё слишком много невакцинированных вообще.
P.S. Всё возможно но.., то происходит в Израиле вызывает вопросы.
Какие вопросы? Как раз в Израиле, по-моему, всё понятно - сделана чёткая ставка на вакцинацию.
Температура и судороги: под Киевом после вакцинации умер студент
В Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.
13 сентября в 14:30 он вакцинировался.
"В 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медработники делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", - говорится в сообщении.
Спасти жизнь парню не удалось. Причина смерти будет известна через месяц после завершения медицинских исследований.
За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн Таким чином загальнолюдський імунітет має величину 100%- 4,7/7674=99,93%
Блестящий анализ!
В 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-инфекцией). Во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем инфекции (опережая ВИЧ/СПИД).
По оценкам, во всем мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и возрастных группах. Туберкулез излечим и предотвратим.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis "Таким чином загальнолюдський імунітет має величину" 100% - 1,4/7674 = 99,98%. И на фига то БЦЖ? Аналогичный расчёт можно сделать для кори, полиомиелита и др. Врачи/учёные-вредители! Сталина на них нет! Гробят здоровье людей, уже начиная с детства. Надо их всех разогнать. Есть бабки, шаманы и пр.