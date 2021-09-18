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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3738373937403741>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59
Мені вже зробили щеплення
66%
39
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:41

Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Хоча в корені це також невірно. Перехворілі — порівняно з щепленими — практично повністю безпечні для оточуючих. Де зелений паспорт для вчителя, туриста, студента, медика й інших, хто перехворів і пред’являє результат аналізу з антитілами? Чому на роботу не можна перехворілим? На чому ґрунтується цей стан речей? Навіщо все ускладнювати, накручувати ворожнечу в суспільстві і створювати проблеми, де їх зовсім немає?» — запитує лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.
«Ніколи, ні при якому захворюванні такого не було, щоб за людьми здоровими, перехворілими щойно, бігали зі шприцами і примушували щепитися. Це нелогічно, не медично, протиприродно», — сказав він.
https://greenpost.ua/news/perehvorili-p ... ist-i37536
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:19

fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:23

  fler написав:Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?
Так правильно поставлене питання - приведе до того , що ковідзашуганим, прийдеться признати що вони психічно хворі...
Хочете ще одне запитання
А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?
Парочка цифр для прикладу
Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)
А ефективність людського імунітету?
Пропоную два варіанти підрахунку
Перший - тупо в лоб
Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%
Другий-більш складний
Що таке імунітет?
Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...
а тоді
За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн
Таким чином загальнолюдський імунітет має величину
100%- 4,7/7674=99,93%

Питання
Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:20

  fler написав:Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?


Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:21

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:
  roberto dark написав:К сожалению таки будут нас "докалывать" :cry: :?
....

Сложный вопрос.
Возможно, потом будете благодарить.


Коронавирус в Израиле: количество тяжелобольных резко возросло

https://detaly.co.il/koronavirus-v-izra ... -vozroslo/

Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишь двумя экспертами данного органа, в то время как против ее одобрения проголосовали 16 специалистов.

Многие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз вакцины Comirnaty. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата.

Не знаю, конечно, но вполне возможно, что причина отказа от третьей дозы в том, чтобы сберечь вакцины для 1-2 доз.
Ещё слишком много невакцинированных вообще.

P.S. Всё возможно но.., то происходит в Израиле вызывает вопросы.

Какие вопросы?
Как раз в Израиле, по-моему, всё понятно - сделана чёткая ставка на вакцинацию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:50

Температура и судороги: под Киевом после вакцинации умер студент

В Украинском гуманитарном институте сообщили, что после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Владимир Сало.

13 сентября в 14:30 он вакцинировался.

"В 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медработники делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", - говорится в сообщении.

Спасти жизнь парню не удалось. Причина смерти будет известна через месяц после завершения медицинских исследований.

https://t.me/spletnicca/3763Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:56

  Hotab написав:
  Елена8 написав:на Украине

Это провал. Никудышная подготовка агентов.

Что это сегодня за взрыв "консерв"?

Мышебратья стабильно держат "под 800 оф.ковидных трупов". Совпадение?

У вас паранойя - лечитесь. Я уже давно на этом форуме и всегда писала в теме о недвижимости, можете проверить в аккаунте.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:06

За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн
Таким чином загальнолюдський імунітет має величину
100%- 4,7/7674=99,93%

Блестящий анализ!

В 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-инфекцией). Во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем инфекции (опережая ВИЧ/СПИД).

По оценкам, во всем мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и возрастных группах. Туберкулез излечим и предотвратим.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
"Таким чином загальнолюдський імунітет має величину"
100% - 1,4/7674 = 99,98%.
И на фига то БЦЖ?
Аналогичный расчёт можно сделать для кори, полиомиелита и др. Врачи/учёные-вредители! Сталина на них нет! Гробят здоровье людей, уже начиная с детства.
Надо их всех разогнать. Есть бабки, шаманы и пр.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:19

  ЛАД написав:Блестящий анализ!


Он вообще сравнивает проценты смертности с процентами предотвращения заболевания от вакцин. Безнадежен :(
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:31

  IgA написав:
  ЛАД написав:Блестящий анализ!


Он вообще сравнивает проценты смертности с процентами предотвращения заболевания от вакцин. Безнадежен :(

Влучно визначив колега Puente отакі "логічні" схемки Будівельника -- єралашики.
Це черговий.
В основі завжди груба елементарна помилка.
detroytred
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