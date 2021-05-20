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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3738373937403741

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59
Мені вже зробили щеплення
66%
39
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47

Прошу прощения за длинную цитату, здесь стало слишком много писателей и читателей соцсетей.
Управление по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) заявляет, что вакцина против коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, может храниться намного дольше при более высоких температурах, чем рекомендовалось ранее.

Регулятор в среду заявил, что вакцина может храниться в стандартном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение месяца после размораживания, тогда как ранее рекомендованный срок хранения составлял пять дней. При регистрации вакцины FDA постановило, что ее нужно хранить при сверхнизких температурах до минус 80 градусов Цельсия.
.....
Европейское агентство по лекарственным средствам выпустило аналогичную рекомендацию ранее на этой неделе.

https://www-golosameriki-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.golosameriki.com/amp/covid-main/5897986.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16320657549948&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.golosameriki.com%2Fa%2Fcovid-main%2F5897986.html


Там же есть и такое:
Между тем главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи в среду заявил, что людям, которые уже были вакцинированы против COVID-19, может потребоваться ревакцинация в течение года после введения последней дозы. По его словам, обычно первичная вакцинация не обеспечивает пожизненную защиту.

Обратите внимание на дату - 20.05.2021
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