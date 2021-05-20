Управление по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) заявляет, что вакцина против коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, может храниться намного дольше при более высоких температурах, чем рекомендовалось ранее.
Регулятор в среду заявил, что вакцина может храниться в стандартном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение месяца после размораживания, тогда как ранее рекомендованный срок хранения составлял пять дней. При регистрации вакцины FDA постановило, что ее нужно хранить при сверхнизких температурах до минус 80 градусов Цельсия.
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Европейское агентство по лекарственным средствам выпустило аналогичную рекомендацию ранее на этой неделе.
Там же есть и такое:
Между тем главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи в среду заявил, что людям, которые уже были вакцинированы против COVID-19, может потребоваться ревакцинация в течение года после введения последней дозы. По его словам, обычно первичная вакцинация не обеспечивает пожизненную защиту.
Обратите внимание на дату - 20.05.2021