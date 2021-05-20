Прошу прощения за длинную цитату, здесь стало слишком много писателей и читателей соцсетей.
Управление по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) заявляет, что вакцина против коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, может храниться намного дольше при более высоких температурах, чем рекомендовалось ранее.
Регулятор в среду заявил, что вакцина может храниться в стандартном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение месяца после размораживания, тогда как ранее рекомендованный срок хранения составлял пять дней. При регистрации вакцины FDA постановило, что ее нужно хранить при сверхнизких температурах до минус 80 градусов Цельсия. ..... Европейское агентство по лекарственным средствам выпустило аналогичную рекомендацию ранее на этой неделе.
Между тем главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи в среду заявил, что людям, которые уже были вакцинированы против COVID-19, может потребоваться ревакцинация в течение года после введения последней дозы. По его словам, обычно первичная вакцинация не обеспечивает пожизненную защиту.
budivelnik написав:А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи? Парочка цифр для прикладу Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...) А ефективність людського імунітету? Пропоную два варіанти підрахунку Перший - тупо в лоб Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5% Другий-більш складний Що таке імунітет? Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати... а тоді За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн Таким чином загальнолюдський імунітет має величину 100%- 4,7/7674=99,93%
Питання Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ?
Блестящий анализ!
Он вообще сравнивает проценты смертности с процентами предотвращения заболевания от вакцин. Безнадежен
Стоп-стоп-стоп..... А імунітет що робить? Імунітет зменшує ймовірність смерті.... І це саме - робить вакцина. Тому ще раз Перше - Якщо людина не захворіла - в неї сильний імунітет,якому не потрібні костилі у вигляді вакцини Друге - Якщо людина перехворіла безсимптомно - в неї сильний імунітет якому не потрібні костилі у вигляді вакцини Третє - тільки у випадку, коли людина потрапляє у лікарню..або в морг - це говорить про те що в цих людей слабкий імунітет,якому потрібна підпорка у вигляді вакцини...
Грубо Якщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виросте В той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.
Тому питання За 2 роки ,захворіло всього 239 млн з 7677 млн осіб...тобто 3,11%.... З цих захворівших - всього 25 млн потрапило в лікарні..або 0,3% Питання Навіщо змушувати 99,7% ходити з костильом..якщо вони прекрасно два роки бушування епідемії обходились без нього?
Висновок Замість того , щоб знайти алгоритми визначення груп в яких вакцинація необхідна... - ми втручаємось в складний механізм імунного захисту(який в мільйони разів складніший від костиля з назвою вакцина) 99,7% населення Може все таки виробити правила Якщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправляти Якщо людина перехворіла безсимптомно - в неї чудовий імунітет Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.
Таким чином вакцинація 100% буде замінена на вакцинацію максимум 10% з однаковим кінцевим ефектом.
А це Будапешт Ні в туристів, ні у вершників ,ні в коней ні в мене - масок помічено не було. Сам центр Будапешту.
ПС Таке легеньке зауваження до роздумів Тим хто прилітає в Угорщину авівіа - необхідно мати або сертифікат вакцинації,або тест не старше 72 годин... Тим хто пересікає Угорщину на авто - не треба мати нічого,крім папірчика що йдеш транзитом... На мій погляд все тому, що для авто треба купити віньєтку за 13 євро на 10 днів..а з авіаподорожуючих дороги нічого не отримують.. От і вся різниця ,яка визначається угорським урядом Платиш по 3Євро з людини за користування дорогами - значит ти класний пацан і нам пофіг є в тебе ковід чи ні...
ППС Ще смішніше , це наш уряд Сімя з 4-х осіб, де одній ще не має 16 - повинна при вїзді зробити тести..а дитина в 15,5 років - не повинна. Те що дитина має низький рівень ризику щоб захворіти з складностями - ясно Але ж тести для того щоб заразу не розповсюджувати.. То яка різниця хто цю заразу розповсюдить? Дитина - чи її батьки з сестрою?
budivelnik написав:Таким чином вакцинація 100% буде замінена на вакцинацію максимум 10% з однаковим кінцевим ефектом.
Ті хто приблизно так думав, зараз дуже ображаються що нові штами коронавірусу назвали в честь їх країн. І щосили вакцинуються, індуси он навіть вакцину на експорт зажали.
budivelnik написав:Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.
за останні пару тижнів бачив щонайменше 3 статті в яких намагалися знайти корреляцію між якимись генетичними, імунологічними чи біохімічними аналізами та важкістю перебігу ковіду. Кореляція була від 50 до 80%, вартість аналізів порядку кількох сотень доларів на особу. Так собі перспективи.
IgA написав:за останні пару тижнів бачив щонайменше 3 статті в яких намагалися знайти корреляцію між якимись генетичними, імунологічними чи біохімічними аналізами та важкістю перебігу ковіду. Кореляція була від 50 до 80%, вартість аналізів порядку кількох сотень доларів на особу. Так собі перспективи.
Дійсно Навіщо шукати хворих? Давай вколемо 99,7% - вакциною з ефективністю в 90%..і на виході отримаємо потенційних 10% хворих..які до того були здоровими...після цього надрукуємо статтю , в якій напишемо Дивіться Було 3% потенційно хворих...ми всіх вакцинували по першому разу і отримали ріст з 3 до 13% потенційно хворих.. Уявляєте ,на скільки б виросла захворюваність..якби ми всіх не перекололи..
Я правильно зрозумів? А тепер про аналізи і вартість 1 Аналізувати групу з 20 млн осіб , віком0-40 років - точно не треба... Без вакцини , в цій групі померло 10 000 осіб... Що 19,99 млн вакцин*2 раза*10 доларів Що пробувати знайти тих 10000-100000 потенційно хворих - маразм 2 Аналізувати групу 40-60 - також не треба всю....Достатньо відкинути тих хто перехворів безсимптомно+ тих в кого відсутні хронічні захворювання..і група зменшиться в пару разів
ПС При чому Можна бути хронічно сліпим..але навряд чи ця хвороба буде мати якийсь звязок з ймовірністю захворювання від ковіду
Приобретенный порок сердца в таком молодом возрасте маловероятен.
У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?
Остается утешением отметить тот факт, что большинство из прововожавших парня в последний путь в стенах института имели совесть и сняли маски.
Таким образом, ковидистерия забрала очередную жертву, настоящая жизнь которой только начиналась, а он явно многое делал и мог еще сделать, в том числе, и для общества.
Наконец, поскольку смерть парня наступила 13 сентября, то для ковидистериков проще бы было временно ограничить свое присутствие на ветке, не замечая, таким образом, этот трагический случай. Однако не всем это удалось, о чем свидетельствует экстравагантный выпад одного из них, неудаленный до сих пор:
Igneus написав:почему они допустили его вакцинацию,
У нас большая половина молодежи о состоянии своего здоровья узнает , когда в армию идет. А кто не идёт, то не узнает никогда Если он (возможно) не знал о проблемах своего здоровья,то кто мог это знать? И не надо здесь корокодильих слез. Антиваксовская пропаганда убила миллионы заболевших Ковид в мире, и десятки тысяч в Украине. Среди них мой одноклассник.
Igneus написав:экстравагантный выпад одного из них, неудаленный до сих пор:
Надо пару раз на жалобу ещё нажать. Вдруг на кнопке контакты подгорели и не сработало?
Приобретенный порок сердца в таком молодом возрасте маловероятен.
У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?
Остается утешением отметить тот факт, что большинство из прововожавших парня в последний путь в стенах института имели совесть и сняли маски.
Таким образом, ковидистерия забрала очередную жертву, настоящая жизнь которой только начиналась, а он явно многое делал и мог еще сделать, в том числе, и для общества.
Наконец, поскольку смерть парня наступила 13 сентября, то для ковидистериков проще бы было временно ограничить свое присутствие на ветке, не замечая, таким образом, этот трагический случай. Однако не всем это удалось, о чем свидетельствует экстравагантный выпад одного из них, неудаленный до сих пор:
Канал НАШ будет месяц блестящие достижения парня рассматривать чувствую. Праздник прям на вашей улице. 4 возможная жертва вакцинации из 11406212. Ну хоть после смерти такие как Вы готовы чтить жизнь, правда цена - что бы уменьшить шансы на жизнь живущих
Тепер по тому що порахував ЛАД Нагадаю Визначаємо середню подобову летальність за весь час протікання епідемії Отже у нас вийшло ____________________________________________________________середня добова від першої зафіксованої смерті 13-03-2020___________________1 до періоду 20-05-2020 по 11-06-2020_________________________116 до періоду 04-09-2021 по 15-09-2021_________________________101 Як бачимо у нас 425 днів йшов ріст(1-116) , 22 дні було плато(116) , 96 днів падіння (116-101) Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі ,адже 1 Зменшилась кількість неперехворівших 2 Покрашились протоколи лікування 3 Швидкими темпами йде вакцинація.
Так от 116 - це приблизно стільки , скільки в середньому нещасних випадків...тобто зараз ковід на рівні нещасних випадків..але з кожнем днем кількість ковідних смертей ( в середньому за добу епідемії) буде падати і з часом прийде до рівня між грипом і насморком
Питання до ковідістериків Перше-скільки смертей в середньому за добу змусять Вас признати ,що ковід це не іспанка? Друге - скільки смертей за добу примусять вас признати що пора знімати всю істерику і виділяти ковід як найстрашніше в порівнянні з іншими десятками хвороб?
1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации? 2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"?
1. Тут некоторые господа злорадствовали, что Нидерланды жёстко отнеслись к привитым израильтянам. Т.е. не признали ценность/важность вакцины. Эта информация показывает, что это не так. 2. Для Нидерландов, полагаю, 2 дозы. Для самого Израиля сейчас будет, по-видимому, 3.