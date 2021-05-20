Додано: Нед 19 вер, 2021 18:06

IgA написав: ЛАД написав: budivelnik написав: А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?

Парочка цифр для прикладу

Вакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)

А ефективність людського імунітету?

Пропоную два варіанти підрахунку

Перший - тупо в лоб

Летальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%

Другий-більш складний

Що таке імунітет?

Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...

а тоді

За два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млн

Таким чином загальнолюдський імунітет має величину

100%- 4,7/7674=99,93%



Питання

Навіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ? А хто порівнював ефективність вакцинації в порівнянні з ефективністю людської імунної системи?Парочка цифр для прикладуВакцини це від 60 до 95% ефективності( в залежності від виробника і його затрат на піар компанію своєї вакцини...)А ефективність людського імунітету?Пропоную два варіанти підрахункуПерший - тупо в лобЛетальність серед захворівших=2,5%..значить ефективність людського імунітету - 97,5%Другий-більш складнийЩо таке імунітет?Імунітет це не тільки здатність легко переносити хворобу( те для чого призначені вакцини) , імунітет це здатність не захворювати...а тодіЗа два роки в світі перехворіло 229 млн, померло 4,7 млн..... з 7674 млнТаким чином загальнолюдський імунітет має величину100%- 4,7/7674=99,93%ПитанняНавіщо псувати 99,93%( або 97,5% - кожен може вибрати ту цифру якій більше довіряє) колючи щось з ефективністю в 60-95% ? Блестящий анализ! Блестящий анализ! Он вообще сравнивает проценты смертности с процентами предотвращения заболевания от вакцин. Безнадежен Он вообще сравнивает проценты смертности с процентами предотвращения заболевания от вакцин. Безнадежен

Стоп-стоп-стоп.....А імунітет що робить?Імунітет зменшує ймовірність смерті....І це саме - робить вакцина.Тому ще разПерше - Якщо людина не захворіла - в неї сильний імунітет,якому не потрібні костилі у вигляді вакциниДруге - Якщо людина перехворіла безсимптомно - в неї сильний імунітет якому не потрібні костилі у вигляді вакциниТретє - тільки у випадку, коли людина потрапляє у лікарню..або в морг - це говорить про те що в цих людей слабкий імунітет,якому потрібна підпорка у вигляді вакцини...ГрубоЯкщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виростеВ той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.Тому питанняЗа 2 роки ,захворіло всього 239 млн з 7677 млн осіб...тобто 3,11%....З цих захворівших - всього 25 млн потрапило в лікарні..або 0,3%ПитанняНавіщо змушувати 99,7% ходити з костильом..якщо вони прекрасно два роки бушування епідемії обходились без нього?ВисновокЗамість того , щоб знайти алгоритми визначення груп в яких вакцинація необхідна... - ми втручаємось в складний механізм імунного захисту(який в мільйони разів складніший від костиля з назвою вакцина) 99,7% населенняМоже все таки виробити правилаЯкщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправлятиЯкщо людина перехворіла безсимптомно - в неї чудовий імунітетЯкщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.Таким чином вакцинація 100% буде замінена на вакцинацію максимум 10% з однаковим кінцевим ефектом.