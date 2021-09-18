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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3739374037413742

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59
Мені вже зробили щеплення
66%
39
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі

Дисиденты,согласны с этим заявлением?))
Надо чтоб вас там больше в этой куче "шоколада" увязло. Налайкайте ему, кто согласен, проведем перекличку))


  budivelnik написав:Швидкими темпами йде вакцинація.

А причем тут дисиденты? Вы все делали и делаете для этого, чтобы она не шла. Как-то нечистоплотно теперь для своих дисидентских аргументов использовать это достижение. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Деякі дурні вважають що заклики
оптимізувати процес вакцинації=закликам не вакцинуватись.
Що поробиш - дурень він така особа,яка нічого не розуміючи судить по собі...
Я ж наголошу ще раз
1 Імунітет людини( який створювався сотні тисяч років) в мільйони разів складніша штука ніж якась вакцинка створена сотнею лікарів за пів року...
2 Імунітет дуже легко зламати...
А тому я й питаю
Навіщо ламати те що й так працює
Якщо людина не захворіла там де перехворіли люди в її оточенні(сімя/робота) - чи говорить це про те що в цієї незахворівшої-імунітет працює?
Як на мене так..а тому таку людину треба викреслити з числа тих хто потребує вакцинації
Чи важко визначити чи хворів хтось в оточенні? - раз плюнути і без всяких там тестів вартістю в сотні доларів
Якщо людина перехворіла безсимптомно ( це ж можна визначити наявністю антитіл) - це також говорить про те що імунітет в цієї людини працює на потрібному рівні.
Висновок
Отже є елементарний алгоритм визначення тих ,кому вакцинація потрібна найменше(або не потрібна взагалі)
а - визначаємо безсимптомників
б - доплюсовуємо до безсимптомників тих хто хворів офіційно
в - визначаємо тих хто не хворів взагалі,маючи тісний контакт з групами описаними в підпунктах а і б
Таким чином приймаємо рішення, що ті хто потрапив в підпункти а і в - обовязковій вакцинації не підлягають,але можуть вакцинуватись за власним бажанням

Але хіба люди,в яких розум засліплений страхом - зрозуміють прагматичну пропозицію?
Звичайно що ні
Для них нормально це боятись власної тіні
А думати їм і так нічим.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:39

  ЛАД написав:Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.

На один вопрос я ответил, ответ Вам не зашёл.
На этот - так "вакцины" тоже ничего не гарантируют.

Другие болезни - будем лечить другими способами, которые показали себя (в т.ч. вакцинами). И результат доказан и предсказуем. А не как с не-гриппом: чуть что "мы слишком мало знаем"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:46

Всё бредовее и бредовее. Даже не знаю, какую цитату выбрать.
Пусть эту:
Було 3% потенційно хворих...ми всіх вакцинували по першому разу і отримали ріст з 3 до 13% потенційно хворих..
Уявляєте ,на скільки б виросла захворюваність..якби ми всіх не перекололи..

Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?

Якщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправляти
....
Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.

Если бы человечество пользовалось такой логико, мы бы до сих пор теряли миллионы от чумы и оспы.

Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі ,адже
1 Зменшилась кількість неперехворівших
2 Покрашились протоколи лікування
3 Швидкими темпами йде вакцинація.

1. Учитывая, что неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших (тем более, легко или бессимптомно) это может и не сработать. Можем пойти по второму кругу.
2. Возможно. Но опять же неизвестно, насколько эффективны сегодняшние протоколы. По-моему, ничего принципиально нового.
3. Бешеные темпы - 15% с одной дозой и 13% с двумя. :)
Вывод в первом предложении явно с потолка. Почему-то нигде этого не произошло.

Якщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виросте
В той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.

Приводил пример с вакциной от туберкулёза (можно кори, полиомиелита, ...).
Всё это костыли, из-за которых "кількість поломаних ніг виросте"?
Прививки не нужны (никакие)?
Определять, кто заболеет этими болезнями, а кто нет, и с какими последствиями, до сих пор не научились. Хотя болезни известны очень давно.
ЛАД
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