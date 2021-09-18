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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3739374037413742 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 59 Мені вже зробили щеплення 66% 39 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 59 Додано: Нед 19 вер, 2021 19:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі

Дисиденты,согласны с этим заявлением?))

Надо чтоб вас там больше в этой куче "шоколада" увязло. Налайкайте ему, кто согласен, проведем перекличку))





budivelnik написав: Швидкими темпами йде вакцинація. Швидкими темпами йде вакцинація.

А причем тут дисиденты? Вы все делали и делаете для этого, чтобы она не шла. Как-то нечистоплотно теперь для своих дисидентских аргументов использовать это достижение. Дисиденты,согласны с этим заявлением?))Надо чтоб вас там больше в этой куче "шоколада" увязло. Налайкайте ему, кто согласен, проведем перекличку))А причем тут дисиденты? Вы все делали и делаете для этого, чтобы она не шла. Как-то нечистоплотно теперь для своих дисидентских аргументов использовать это достижение. Hotab

Повідомлень: 4709 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 19:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Деякі дурні вважають що заклики

оптимізувати процес вакцинації=закликам не вакцинуватись.

Що поробиш - дурень він така особа,яка нічого не розуміючи судить по собі...

Я ж наголошу ще раз

1 Імунітет людини( який створювався сотні тисяч років) в мільйони разів складніша штука ніж якась вакцинка створена сотнею лікарів за пів року...

2 Імунітет дуже легко зламати...

А тому я й питаю

Навіщо ламати те що й так працює

Якщо людина не захворіла там де перехворіли люди в її оточенні(сімя/робота) - чи говорить це про те що в цієї незахворівшої-імунітет працює?

Як на мене так..а тому таку людину треба викреслити з числа тих хто потребує вакцинації

Чи важко визначити чи хворів хтось в оточенні? - раз плюнути і без всяких там тестів вартістю в сотні доларів

Якщо людина перехворіла безсимптомно ( це ж можна визначити наявністю антитіл) - це також говорить про те що імунітет в цієї людини працює на потрібному рівні.

Висновок

Отже є елементарний алгоритм визначення тих ,кому вакцинація потрібна найменше(або не потрібна взагалі)

а - визначаємо безсимптомників

б - доплюсовуємо до безсимптомників тих хто хворів офіційно

в - визначаємо тих хто не хворів взагалі,маючи тісний контакт з групами описаними в підпунктах а і б

Таким чином приймаємо рішення, що ті хто потрапив в підпункти а і в - обовязковій вакцинації не підлягають,але можуть вакцинуватись за власним бажанням



Але хіба люди,в яких розум засліплений страхом - зрозуміють прагматичну пропозицію?

Звичайно що ні

Для них нормально це боятись власної тіні

А думати їм і так нічим. budivelnik

Повідомлень: 24973 З нами з: 15.01.09 Подякував: 222 раз. Подякували: 2706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 19:39 ЛАД написав: Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней. Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.

На один вопрос я ответил, ответ Вам не зашёл.

На этот - так "вакцины" тоже ничего не гарантируют.



Другие болезни - будем лечить другими способами, которые показали себя (в т.ч. вакцинами). И результат доказан и предсказуем. А не как с не-гриппом: чуть что "мы слишком мало знаем" На один вопрос я ответил, ответ Вам не зашёл.На этот - так "вакцины" тоже ничего не гарантируют.Другие болезни - будем лечить другими способами, которые показали себя (в т.ч. вакцинами). И результат доказан и предсказуем. А не как с не-гриппом: чуть что "мы слишком мало знаем" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15293 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8409 раз. Подякували: 4055 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 19:46

Пусть эту:

Було 3% потенційно хворих...ми всіх вакцинували по першому разу і отримали ріст з 3 до 13% потенційно хворих..

Уявляєте ,на скільки б виросла захворюваність..якби ми всіх не перекололи..

Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?



Якщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправляти

....

Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.

Если бы человечество пользовалось такой логико, мы бы до сих пор теряли миллионы от чумы и оспы.



Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі ,адже

1 Зменшилась кількість неперехворівших

2 Покрашились протоколи лікування

3 Швидкими темпами йде вакцинація.

1. Учитывая, что неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших (тем более, легко или бессимптомно) это может и не сработать. Можем пойти по второму кругу.

2. Возможно. Но опять же неизвестно, насколько эффективны сегодняшние протоколы. По-моему, ничего принципиально нового.

3. Бешеные темпы - 15% с одной дозой и 13% с двумя.

Вывод в первом предложении явно с потолка. Почему-то нигде этого не произошло.



Якщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виросте

В той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.

Приводил пример с вакциной от туберкулёза (можно кори, полиомиелита, ...).

Всё это костыли, из-за которых "кількість поломаних ніг виросте"?

Прививки не нужны (никакие)?

Определять, кто заболеет этими болезнями, а кто нет, и с какими последствиями, до сих пор не научились. Хотя болезни известны очень давно. Всё бредовее и бредовее. Даже не знаю, какую цитату выбрать.Пусть эту:Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?Если бы человечество пользовалось такой логико, мы бы до сих пор теряли миллионы от чумы и оспы.1. Учитывая, что неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших (тем более, легко или бессимптомно) это может и не сработать. Можем пойти по второму кругу.2. Возможно. Но опять же неизвестно, насколько эффективны сегодняшние протоколы. По-моему, ничего принципиально нового.3. Бешеные темпы - 15% с одной дозой и 13% с двумя.Вывод в первом предложении явно с потолка. Почему-то нигде этого не произошло.Приводил пример с вакциной от туберкулёза (можно кори, полиомиелита, ...).Всё это костыли, из-за которых "кількість поломаних ніг виросте"?Прививки не нужны (никакие)?Определять, кто заболеет этими болезнями, а кто нет, и с какими последствиями, до сих пор не научились. Хотя болезни известны очень давно. ЛАД 2 Повідомлень: 19625 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3739374037413742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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