Всё бредовее и бредовее. Даже не знаю, какую цитату выбрать.
Пусть эту:
Було 3% потенційно хворих...ми всіх вакцинували по першому разу і отримали ріст з 3 до 13% потенційно хворих..
Уявляєте ,на скільки б виросла захворюваність..якби ми всіх не перекололи..
Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?
Якщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправляти
....
Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.
Если бы человечество пользовалось такой логико, мы бы до сих пор теряли миллионы от чумы и оспы.
Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі ,адже
1 Зменшилась кількість неперехворівших
2 Покрашились протоколи лікування
3 Швидкими темпами йде вакцинація.
1. Учитывая, что неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших (тем более, легко или бессимптомно) это может и не сработать. Можем пойти по второму кругу.
2. Возможно. Но опять же неизвестно, насколько эффективны сегодняшние протоколы. По-моему, ничего принципиально нового.
3. Бешеные темпы - 15% с одной дозой и 13% с двумя.
Вывод в первом предложении явно с потолка. Почему-то нигде этого не произошло.
Якщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виросте
В той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.
Приводил пример с вакциной от туберкулёза (можно кори, полиомиелита, ...).
Всё это костыли, из-за которых "кількість поломаних ніг виросте"?
Прививки не нужны (никакие)?
Определять, кто заболеет этими болезнями, а кто нет, и с какими последствиями, до сих пор не научились. Хотя болезни известны очень давно.