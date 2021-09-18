Додано: Нед 19 вер, 2021 19:29

Деякі дурні вважають що заклики

оптимізувати процес вакцинації=закликам не вакцинуватись.

Що поробиш - дурень він така особа,яка нічого не розуміючи судить по собі...

Я ж наголошу ще раз

1 Імунітет людини( який створювався сотні тисяч років) в мільйони разів складніша штука ніж якась вакцинка створена сотнею лікарів за пів року...

2 Імунітет дуже легко зламати...

А тому я й питаю

Навіщо ламати те що й так працює

Якщо людина не захворіла там де перехворіли люди в її оточенні(сімя/робота) - чи говорить це про те що в цієї незахворівшої-імунітет працює?

Як на мене так..а тому таку людину треба викреслити з числа тих хто потребує вакцинації

Чи важко визначити чи хворів хтось в оточенні? - раз плюнути і без всяких там тестів вартістю в сотні доларів

Якщо людина перехворіла безсимптомно ( це ж можна визначити наявністю антитіл) - це також говорить про те що імунітет в цієї людини працює на потрібному рівні.

Висновок

Отже є елементарний алгоритм визначення тих ,кому вакцинація потрібна найменше(або не потрібна взагалі)

а - визначаємо безсимптомників

б - доплюсовуємо до безсимптомників тих хто хворів офіційно

в - визначаємо тих хто не хворів взагалі,маючи тісний контакт з групами описаними в підпунктах а і б

Таким чином приймаємо рішення, що ті хто потрапив в підпункти а і в - обовязковій вакцинації не підлягають,але можуть вакцинуватись за власним бажанням



Але хіба люди,в яких розум засліплений страхом - зрозуміють прагматичну пропозицію?

Звичайно що ні

Для них нормально це боятись власної тіні

А думати їм і так нічим.