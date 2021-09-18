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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:13
budivelnik написав:
Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі
Дисиденты,согласны с этим заявлением?))
Надо чтоб вас там больше в этой куче "шоколада" увязло. Налайкайте ему, кто согласен, проведем перекличку))
budivelnik написав:
Швидкими темпами йде вакцинація.
А причем тут дисиденты? Вы все делали и делаете для этого, чтобы она не шла. Как-то нечистоплотно теперь для своих дисидентских аргументов использовать это достижение.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:29
Деякі дурні вважають що заклики
оптимізувати процес вакцинації=закликам не вакцинуватись.
Що поробиш - дурень він така особа,яка нічого не розуміючи судить по собі...
Я ж наголошу ще раз
1 Імунітет людини( який створювався сотні тисяч років) в мільйони разів складніша штука ніж якась вакцинка створена сотнею лікарів за пів року...
2 Імунітет дуже легко зламати...
А тому я й питаю
Навіщо ламати те що й так працює
Якщо людина не захворіла там де перехворіли люди в її оточенні(сімя/робота) - чи говорить це про те що в цієї незахворівшої-імунітет працює?
Як на мене так..а тому таку людину треба викреслити з числа тих хто потребує вакцинації
Чи важко визначити чи хворів хтось в оточенні? - раз плюнути і без всяких там тестів вартістю в сотні доларів
Якщо людина перехворіла безсимптомно ( це ж можна визначити наявністю антитіл) - це також говорить про те що імунітет в цієї людини працює на потрібному рівні.
Висновок
Отже є елементарний алгоритм визначення тих ,кому вакцинація потрібна найменше(або не потрібна взагалі)
а - визначаємо безсимптомників
б - доплюсовуємо до безсимптомників тих хто хворів офіційно
в - визначаємо тих хто не хворів взагалі,маючи тісний контакт з групами описаними в підпунктах а і б
Таким чином приймаємо рішення, що ті хто потрапив в підпункти а і в - обовязковій вакцинації не підлягають,але можуть вакцинуватись за власним бажанням
Але хіба люди,в яких розум засліплений страхом - зрозуміють прагматичну пропозицію?
Звичайно що ні
Для них нормально це боятись власної тіні
А думати їм і так нічим.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:39
ЛАД написав:
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
На один вопрос я ответил, ответ Вам не зашёл.
На этот - так "вакцины" тоже ничего не гарантируют.
Другие болезни - будем лечить другими способами, которые показали себя (в т.ч. вакцинами). И результат доказан и предсказуем. А не как с не-гриппом: чуть что "мы слишком мало знаем"
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:46
Всё бредовее и бредовее. Даже не знаю, какую цитату выбрать.
Пусть эту:
Було 3% потенційно хворих...ми всіх вакцинували по першому разу і отримали ріст з 3 до 13% потенційно хворих..
Уявляєте ,на скільки б виросла захворюваність..якби ми всіх не перекололи..
Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?
Якщо людина за два роки не хворіла навіть на насморк - в неї чудовий імунітет і нефіг в ньому щось підправляти
....
Якщо людина потрапила в лікарню - треба зібрати всю інформацію по таким пацієнтам...і всіх хто підпадає під критерії тих хто потрапив в лікарню - вакцинувати...але тільки в тому випадку якщо людина не перехворіла.
Если бы человечество пользовалось такой логико, мы бы до сих пор теряли миллионы от чумы и оспы.
Я надіюсь усі розуміють що падіння буде йти й далі ,адже
1 Зменшилась кількість неперехворівших
2 Покрашились протоколи лікування
3 Швидкими темпами йде вакцинація.
1. Учитывая, что неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших (тем более, легко или бессимптомно) это может и не сработать. Можем пойти по второму кругу.
2. Возможно. Но опять же неизвестно, насколько эффективны сегодняшние протоколы. По-моему, ничего принципиально нового.
3. Бешеные темпы - 15% с одной дозой и 13% с двумя.
Вывод в первом предложении явно с потолка. Почему-то нигде этого не произошло.
Якщо здоровій людині - дати костиль і змусити її цілий час ходити з цим костильом..то кількість поломаних ніг виросте
В той час,коли потреба в костилі для людини зі зломаною ногою - беззаперечна.
Приводил пример с вакциной от туберкулёза (можно кори, полиомиелита, ...).
Всё это костыли, из-за которых "кількість поломаних ніг виросте"?
Прививки не нужны (никакие)?
Определять, кто заболеет этими болезнями, а кто нет, и с какими последствиями, до сих пор не научились. Хотя болезни известны очень давно.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:55
budivelnik написав:
Давай вколемо 99,7% - вакциною з ефективністю в 90%..і на виході отримаємо потенційних 10% хворих
..які до того були здоровими...після цього надрукуємо статтю , в якій напишемо
Цифра взята зі стелі, бажання обговорювати та навіть читати що було далі немає
Я ж наголошу ще раз
1 Імунітет людини( який створювався сотні тисяч років) в мільйони разів складніша штука ніж якась вакцинка створена сотнею лікарів за пів року...
2 Імунітет дуже легко зламати...
Якщо Ви змогли розібратися як працює імунітет та вакцинація краще за лікарів то думаю він не складніший ніж шкільна алгебра або цеглина.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:02
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
На один вопрос я ответил, ответ Вам не зашёл.
На этот - так "вакцины" тоже ничего не гарантируют.
Другие болезни - будем лечить другими способами, которые показали себя (в т.ч. вакцинами). И результат доказан и предсказуем. А не как с не-гриппом: чуть что "мы слишком мало знаем"
Простите, для предотвращения эпидемий гриппа (не буду уж говорить о кори и пр.) Вы рекомендуете те же меры - "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей"?
Почему-то не получается.
Как Вы определяете, надо ли ковид лечить) предотвращать так, а не "другими способами"?
Как определить, что ковид это не "другие болезни"?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:04
ЛАД написав:
Где "всіх вакцинували по першому разу", где выросла захворюваність до 13%? Непонятно. Что вообще человек хотел сказать?
Людина яка не змогла розібратись що таке
2/
і 2/3
І навіть не припустила , що в 2/ це те саме що і 2/3, просто пропущена при наборі 3..і це після того як там же було приведена її майже цитатаХочете щоб 2/3 померли як від іспанки в Європі...
Людина яка порахувала що в середньому помирає 100+/- в добу...
І не в стані порахувати що 2/3 від 40 млн в Україні..це 26 млн осіб...і щоб 2/3 померли за рік, то треба 80000 а не 100( похибка у 800 разів)..
І ця людина пробує щось аналізувати?
Це маразм...
ПС
При цьому вона навіть махлює...
Коротше як в тому анекдоті про вовка і лисицю..А тих хто махлює , будемо бити...по наглій рижій морді.
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budivelnik
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11
IgA
Вы до сих пор не поняли и мы все не оценили - у нас на форуме появился гений иммунологии, который разобрался во всех вопросах лучше учёных-ретроградов!
Эти дураки пытаются что-то изучать, проводят исследования и до сих пор честно признаются, что ещё недостаточно (мало?) знают об иммунитете.
Куда им до строителей основной аргумент которых - элементарное хамство!
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 19 вер, 2021 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:13
Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!!
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:17
ЛАД написав:
Простите, для предотвращения эпидемий гриппа (не буду уж говорить о кори и пр.) Вы рекомендуете те же меры - "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей"?
Почему-то не получается.
Как Вы определяете, надо ли ковид лечить) предотвращать так, а не "другими способами"?
Как определить, что ковид это не "другие болезни"?
1. Ну а как боролись с гриппом в "доковидную эру"? И относительно успешно
2. То что ковид - "это другое" (не грипп!) - всё время доказывают "свидетели ковида".
Я придерживаюсь мнения, что это ОРЗ-ОРВИ, из ряда свинячего-курячего гриппа, только в "новій, більш привабливій упаковці".
Не исключаю, что эта версия "не-гриппа" самая "эффективная", но тем не менее, корни растут от курячего-свинячего, и бороться соответственно нужно так же.
(я уже писал как. Список вприципе неокончательный, но там точно нет изоляции здоровых, погони за качком в гидропарке, или разгона протестующих с помощью водомётов и дубинок, и т.п.)
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