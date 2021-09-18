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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3740374137423743 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 60 Мені вже зробили щеплення 65% 39 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 60 Додано: Нед 19 вер, 2021 20:18 fin написав: Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!! Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!!

Совсем не обязательно.

Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.

А парня, конечно, жалко. Совсем не обязательно.Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.А парня, конечно, жалко. ЛАД 2 Повідомлень: 19629 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 20:47 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Простите, для предотвращения эпидемий гриппа (не буду уж говорить о кори и пр.) Вы рекомендуете те же меры - "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей"?

Почему-то не получается.

Как Вы определяете, надо ли ковид лечить) предотвращать так, а не "другими способами"?

Как определить, что ковид это не "другие болезни"? Простите, для предотвращения эпидемий гриппа (не буду уж говорить о кори и пр.) Вы рекомендуете те же меры - "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей"?Почему-то не получается.Как Вы определяете, надо ли ковид лечить) предотвращать так, а не "другими способами"?Как определить, что ковид это не "другие болезни"?

1. Ну а как боролись с гриппом в "доковидную эру"? И относительно успешно 1. Ну а как боролись с гриппом в "доковидную эру"? И относительно успешно

"Успешность" была разная в разных случаях.

И смертность тоже была, но пониже , чем от ковида.



2. То что ковид - "это другое" (не грипп!) - всё время доказывают "свидетели ковида".

"Другое" у меня относится к Вашей фразе:

Другие болезни будем лечить другими способами

Так вот, как Вы определяете, что ковид не требует других способов?





Я придерживаюсь мнения, что это ОРЗ-ОРВИ, из ряда свинячего-курячего гриппа, только в "новій, більш привабливій упаковці".

Не исключаю, что эта версия "не-гриппа" самая "эффективная", но тем не менее, корни растут от курячего-свинячего, и бороться соответственно нужно так же.

(я уже писал как. Список вприципе неокончательный, но там точно нет изоляции здоровых, погони за качком в гидропарке, или разгона протестующих с помощью водомётов и дубинок, и т.п.)



Изоляции здоровых я не видел. Или я неправильно понимаю этот термин. Маски и социальная дистанция это не изоляция.

Когда гонялись "за качком в гидропарке", практически ничего не знали о ковиде и реально боялись, что "будет, как в Бергамо". И, кстати, не было никакой гарантии, что так не будет.

Разгон протестующих вообще не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Это политика. Для многих протестующих ковид это просто повод побузить. Сегодня они протестуют против вакцинации, ограничения прав невакцинированных. Вчера были протесты против масок (чи не повод!). Завтра найдут ещё что-нибудь.

Были во Франции протесты и по поводу того, что к Новому году безработным иммигрантам дали всего по 500 евро.



Вы уверены, как некоторые, что заболеваемость и смертность будут неуклонно падать?



Исходя из вышенаписанного (в основном, в комментариях к Вашим 2 пунктам), простите, считаю, что ответ на свои вопросы не получил. "Успешность" была разная в разных случаях.И смертность тоже была, но, чем от ковида."Другое" у меня относится к Вашей фразе:Так вот,Изоляции здоровых я не видел. Или я неправильно понимаю этот термин. Маски и социальная дистанция это не изоляция.Когда гонялись "за качком в гидропарке", практически ничего не знали о ковиде и реально боялись, что "будет, как в Бергамо". И, кстати, не было никакой гарантии, что так не будет.Разгон протестующих вообще не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Это политика. Для многих протестующих ковид это просто повод побузить. Сегодня они протестуют против вакцинации, ограничения прав невакцинированных. Вчера были протесты против масок (чи не повод!). Завтра найдут ещё что-нибудь.Были во Франции протесты и по поводу того, что к Новому году безработным иммигрантам далипо 500 евро.Вы уверены, как некоторые, что заболеваемость и смертность будут неуклонно падать?Исходя из вышенаписанного (в основном, в комментариях к Вашим 2 пунктам), простите, считаю, что ответ на свои вопросы не получил. ЛАД 2 Повідомлень: 19629 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51 ЛАД написав: fin написав: Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!! Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!!

Совсем не обязательно.

Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.

А парня, конечно, жалко. Совсем не обязательно.Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.А парня, конечно, жалко.

В Александровской лежит молодой мужчина в коме после Модерны. В Александровской лежит молодой мужчина в коме после Модерны. antey1969 1

Повідомлень: 10823 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1419 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 21:04 Черговий популізм чи як? На думку автора звернення (Вадим Бондар), слід зобов’язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу і компенсувати матеріально та у вигляді медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров’я що могли б бути, хоча б, теоретично спричинені вакциною на протязі 5 років з дати вакцинації.

За його словами, причинами даної петиції є некомпетентність медичної системи України, а саме:

перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження людини (не визначається наявність хронічних \ онко- захворювань; не передбачається реакція на вакцину; деякі види вакцин досі не зареєстровані і не прийняті ВООЗ);

медичні заклади шляхом підписання договору з людиною, яка вакцинується, повністю знімають з себе та своїх працівників відповідальність за наслідки вакцини;

усі державні установи позбавляють людини права вибору та змушують вакцинуватись, а у разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи;

якість вакцин, що ввозяться в Україну дуже сумнівна, з огляду на корупцію в Україні можна з 50% вірогідністю припустити що вакцини не є належної якості;

у жодній з вакцин досі немає точної інструкції щодо можливих побічних реакцій;

в Україні люди, які зазнали фатальних побічних ефектів після вакцинації, не освітлюються у пресі та замовчуються медичними закладами.

Про це йде мова в петиції №22/121610-еп на сайті президента. fler

Повідомлень: 2038 З нами з: 07.08.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 750 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 21:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 425 днів йшов ріст(1-116) ,

22 дні було плато(116) ,

96 днів падіння (116-101) 425 днів йшов ріст(1-116) ,22 дні було плато(116) ,96 днів падіння (116-101)





В общем если человеку подать этот текст от Будивельныка, у него должен был получиться какой-то график. У минфина он вот такой







,а какой у вас с его слов?)))



У вас тоже есть плато на 116?)) В общем если человеку подать этот текст от Будивельныка, у него должен был получиться какой-то график. У минфина он вот такой,а какой у вас с его слов?)))У вас тоже есть плато на 116?)) Hotab

Повідомлень: 4710 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3740374137423743 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39