RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3740374137423743

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 60
Мені вже зробили щеплення
65%
39
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:18

  fin написав:Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!!

Совсем не обязательно.
Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.
А парня, конечно, жалко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4838 раз.
Подякували: 4478 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:47

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Простите, для предотвращения эпидемий гриппа (не буду уж говорить о кори и пр.) Вы рекомендуете те же меры - "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей"?
Почему-то не получается.
Как Вы определяете, надо ли ковид лечить) предотвращать так, а не "другими способами"?
Как определить, что ковид это не "другие болезни"?

1. Ну а как боролись с гриппом в "доковидную эру"? И относительно успешно

"Успешность" была разная в разных случаях.
И смертность тоже была, но пониже, чем от ковида.

2. То что ковид - "это другое" (не грипп!) - всё время доказывают "свидетели ковида".

"Другое" у меня относится к Вашей фразе:
Другие болезни будем лечить другими способами

Так вот, как Вы определяете, что ковид не требует других способов?


Я придерживаюсь мнения, что это ОРЗ-ОРВИ, из ряда свинячего-курячего гриппа, только в "новій, більш привабливій упаковці".
Не исключаю, что эта версия "не-гриппа" самая "эффективная", но тем не менее, корни растут от курячего-свинячего, и бороться соответственно нужно так же.
(я уже писал как. Список вприципе неокончательный, но там точно нет изоляции здоровых, погони за качком в гидропарке, или разгона протестующих с помощью водомётов и дубинок, и т.п.)

Изоляции здоровых я не видел. Или я неправильно понимаю этот термин. Маски и социальная дистанция это не изоляция.
Когда гонялись "за качком в гидропарке", практически ничего не знали о ковиде и реально боялись, что "будет, как в Бергамо". И, кстати, не было никакой гарантии, что так не будет.
Разгон протестующих вообще не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Это политика. Для многих протестующих ковид это просто повод побузить. Сегодня они протестуют против вакцинации, ограничения прав невакцинированных. Вчера были протесты против масок (чи не повод!). Завтра найдут ещё что-нибудь.
Были во Франции протесты и по поводу того, что к Новому году безработным иммигрантам дали всего по 500 евро.

Вы уверены, как некоторые, что заболеваемость и смертность будут неуклонно падать?

Исходя из вышенаписанного (в основном, в комментариях к Вашим 2 пунктам), простите, считаю, что ответ на свои вопросы не получил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19629
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4838 раз.
Подякували: 4478 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51

  ЛАД написав:
  fin написав:Вон прочитал новость на ukr.net. После вакцинации от ковида умер 19 летний студент киевского вуза. Ну и ктото снова будет мне втирать, что надо обязательно вакцинироваться? Вперед, желающие!!

Совсем не обязательно.
Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.
А парня, конечно, жалко.

В Александровской лежит молодой мужчина в коме после Модерны.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10823
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:04

Черговий популізм чи як?

На думку автора звернення (Вадим Бондар), слід зобов’язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу і компенсувати матеріально та у вигляді медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров’я що могли б бути, хоча б, теоретично спричинені вакциною на протязі 5 років з дати вакцинації.
За його словами, причинами даної петиції є некомпетентність медичної системи України, а саме:
перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження людини (не визначається наявність хронічних \ онко- захворювань; не передбачається реакція на вакцину; деякі види вакцин досі не зареєстровані і не прийняті ВООЗ);
медичні заклади шляхом підписання договору з людиною, яка вакцинується, повністю знімають з себе та своїх працівників відповідальність за наслідки вакцини;
усі державні установи позбавляють людини права вибору та змушують вакцинуватись, а у разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи;
якість вакцин, що ввозяться в Україну дуже сумнівна, з огляду на корупцію в Україні можна з 50% вірогідністю припустити що вакцини не є належної якості;
у жодній з вакцин досі немає точної інструкції щодо можливих побічних реакцій;
в Україні люди, які зазнали фатальних побічних ефектів після вакцинації, не освітлюються у пресі та замовчуються медичними закладами.
Про це йде мова в петиції №22/121610-еп на сайті президента.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 07.08.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:425 днів йшов ріст(1-116) ,
22 дні було плато(116) ,
96 днів падіння (116-101)



В общем если человеку подать этот текст от Будивельныка, у него должен был получиться какой-то график. У минфина он вот такой

Зображення

,а какой у вас с его слов?)))

У вас тоже есть плато на 116?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4710
З нами з: 15.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3740374137423743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: viy і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7725 7839399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 19:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98124)
19.09.2021 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.