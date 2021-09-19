Совсем не обязательно.
Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.
А парня, конечно, жалко.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:18
Совсем не обязательно.
Можно умирать просто от ковида. % умерших значительно выше, чем от вакцины.
А парня, конечно, жалко.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:47
"Успешность" была разная в разных случаях.
И смертность тоже была, но пониже, чем от ковида.
"Другое" у меня относится к Вашей фразе:
Так вот, как Вы определяете, что ковид не требует других способов?
Изоляции здоровых я не видел. Или я неправильно понимаю этот термин. Маски и социальная дистанция это не изоляция.
Когда гонялись "за качком в гидропарке", практически ничего не знали о ковиде и реально боялись, что "будет, как в Бергамо". И, кстати, не было никакой гарантии, что так не будет.
Разгон протестующих вообще не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Это политика. Для многих протестующих ковид это просто повод побузить. Сегодня они протестуют против вакцинации, ограничения прав невакцинированных. Вчера были протесты против масок (чи не повод!). Завтра найдут ещё что-нибудь.
Были во Франции протесты и по поводу того, что к Новому году безработным иммигрантам дали всего по 500 евро.
Вы уверены, как некоторые, что заболеваемость и смертность будут неуклонно падать?
Исходя из вышенаписанного (в основном, в комментариях к Вашим 2 пунктам), простите, считаю, что ответ на свои вопросы не получил.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51
В Александровской лежит молодой мужчина в коме после Модерны.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:04
Черговий популізм чи як?
На думку автора звернення (Вадим Бондар), слід зобов’язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу і компенсувати матеріально та у вигляді медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров’я що могли б бути, хоча б, теоретично спричинені вакциною на протязі 5 років з дати вакцинації.
За його словами, причинами даної петиції є некомпетентність медичної системи України, а саме:
перед вакцинацією медичні працівники не проводять обстеження людини (не визначається наявність хронічних \ онко- захворювань; не передбачається реакція на вакцину; деякі види вакцин досі не зареєстровані і не прийняті ВООЗ);
медичні заклади шляхом підписання договору з людиною, яка вакцинується, повністю знімають з себе та своїх працівників відповідальність за наслідки вакцини;
усі державні установи позбавляють людини права вибору та змушують вакцинуватись, а у разі відмови погрожують звільненням або відстороненням від роботи;
якість вакцин, що ввозяться в Україну дуже сумнівна, з огляду на корупцію в Україні можна з 50% вірогідністю припустити що вакцини не є належної якості;
у жодній з вакцин досі немає точної інструкції щодо можливих побічних реакцій;
в Україні люди, які зазнали фатальних побічних ефектів після вакцинації, не освітлюються у пресі та замовчуються медичними закладами.
Про це йде мова в петиції №22/121610-еп на сайті президента.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
риски у вакцинации есть. теща, болела зимой средне, без больницы, в начале болезни дымер был 300, после - 700. после первого файзера через полгода - 1200, после второго - 6000. конечно, второй, как теперь понимаю, был явно лишний. болезнь эквивалентна первой прививке, как делают в ряде стран европы.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:36
Может кто-то объяснить, в чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer? Это только аллергические реакции, миокардит или еще что-то?
С Astrazeneca все понятно, там причина - тромбоз от попадания прямо в кровоток.
Настораживает, что нет никакой информации о смертях/побочках от китайской вакцины. Неужели Coronavac - самая безопасная вакцина?
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.
И м.б.одновременно менее эффективная. Хз
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:29
Перехватили мой вопрос.
По Coronavac, возможно, причина в том, что Европа и Америка его не используют. У нас информирование о побочках... На том же уровне, что и о Чернобыле.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 вер, 2021 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:33
yama, у Вас вчера вечером был очень длинный пост, в котором было много вопросов, но, на мой взгляд, маловато логики. Хотел ответить, но вчера не было времени, а сегодня, увы, его уже не увидел. Видимо кто-то пожаловался, хотя есть посты, заслуживающие удаления гораздо больше.
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