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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3741374237433744

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:39

  IgA написав:
  fler написав:Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?


Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда

вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации?
Ромасик
 
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  Hotab написав:fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.

а справки о чипировании разве не там же?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:51

  Hotab написав:
  Schmit написав:чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer?

Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.

Вряд ли своевременно не сбитая температура приводит к смерти/инвалидности.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:54

  Igneus написав:У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?

там логика простая: противопоказанй нет, поскольку побочка вакцины меньше, чем опасность заболеть. Такими ответами Комаровский у Голованова на днях отвечал о всех группах риска.
Ромасик
 
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