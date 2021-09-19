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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3741374237433744 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61 Мені вже зробили щеплення 66% 40 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 61 Додано: Нед 19 вер, 2021 22:39 IgA написав: fler написав: Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих? Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?



Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда

вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации? вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации? Ромасик Повідомлень: 2978 З нами з: 30.03.15 Подякував: 600 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40 Hotab написав: fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам. , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.

а справки о чипировании разве не там же? а справки о чипировании разве не там же? Ромасик Повідомлень: 2978 З нами з: 30.03.15 Подякував: 600 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 22:51 Hotab написав: Schmit написав: чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer? чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer?

Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.

Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.

Вряд ли своевременно не сбитая температура приводит к смерти/инвалидности. Вряд ли своевременно не сбитая температура приводит к смерти/инвалидности. Schmit

Повідомлень: 2423 З нами з: 08.09.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 вер, 2021 22:54 Igneus написав: У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения? У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?

там логика простая: противопоказанй нет, поскольку побочка вакцины меньше, чем опасность заболеть. Такими ответами Комаровский у Голованова на днях отвечал о всех группах риска. там логика простая: противопоказанй нет, поскольку побочка вакцины меньше, чем опасность заболеть. Такими ответами Комаровский у Голованова на днях отвечал о всех группах риска. Ромасик Повідомлень: 2978 З нами з: 30.03.15 Подякував: 600 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3741374237433744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7842911

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39