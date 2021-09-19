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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:39
IgA написав: fler написав:
Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?
Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда
вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40
Hotab написав:fler
, возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.
а справки о чипировании разве не там же?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:51
Hotab написав: Schmit написав:
чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer?
Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.
Вряд ли своевременно не сбитая температура приводит к смерти/инвалидности.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:54
Igneus написав:
У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?
там логика простая: противопоказанй нет, поскольку побочка вакцины меньше, чем опасность заболеть. Такими ответами Комаровский у Голованова на днях отвечал о всех группах риска.
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