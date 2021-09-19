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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3741374237433744>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:33

yama, у Вас вчера вечером был очень длинный пост, в котором было много вопросов, но, на мой взгляд, маловато логики. Хотел ответить, но вчера не было времени, а сегодня, увы, его уже не увидел. Видимо кто-то пожаловался, хотя есть посты, заслуживающие удаления гораздо больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:39

  IgA написав:
  fler написав:Чому досі всіляко ігнорується і не розглядається питання, як мінімум, зрівнювання в правах і перехворілих, і вакцинованих?


Предлагал яме и ромасику выступить с данной инициативой. яма как обычно отмолчался, ромасик сказал что ему это не нужно. Теперь на Вас с будивельником осталась одна надежда

вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации?
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:40

  Hotab написав:fler , возможно от того,что у нас на каждом углу продают справки об антителах. Любители налюбить систему отлюбили себя сам.

а справки о чипировании разве не там же?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:51

  Hotab написав:
  Schmit написав:чем причина смертей/тяжелых осложнений от Moderna и Pfizer?

Ну вообще штырит температура. Возможно сильная у кого-то (какие-то единичные случаи) и надо сбивать. Если своевременно не сбил, то может и кони двинул.

Вряд ли своевременно не сбитая температура приводит к смерти/инвалидности.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:54

  Igneus написав:У врачей остается шанс сослаться на врожденный порок сердца, но, в таком случае, почему они допустили его вакцинацию, ведь это является явным противопоказанием для ее проведения?

там логика простая: противопоказанй нет, поскольку побочка вакцины меньше, чем опасность заболеть. Такими ответами Комаровский у Голованова на днях отвечал о всех группах риска.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 00:56

У Истребина ссылка - https://m.facebook.com/Lubovich2012?refid=52&__tn__=%2As-R
.....
У відповідності до частин другої, третьої, четвертої ст 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Цитую:
"Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.
Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України."
.....

Это к вопросу о возможности по закону заставить вакцинироваться. Правда, не всех.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 01:18

И ещё одно у Истребина:
19.09.2021.
......
За сутки заполнили 728 новых койкомест. Всего заполнено - 12167. Темп роста за неделю обновил максимум и составил +44%

За сутки госпитализировали 1257 пациентов. Недельный темп роста +51%

В реанимациях - 1020 пациентов.
На ШВЛ - 639
.....

Тут писали, что у нас ситуация лучше, чем в вакцинированном Израиле. :)
К ИВЛ в Израиле подключено 195 человек.
Так у нас считается довольно благополучная ситуация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Тут писали, что у нас ситуация лучше, чем в вакцинированном Израиле.

Наши пэрэстрашэни вакцинироваться что только об Израиле уже не фантазировали. В Израиле ужасной ситуации в эту волну не было. А вот мы понемногу к ней идём.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:53

Индия одобрила новую вакцину против коронавируса. Клинические испытания показали, что эффективность вакцины составляет 66 процентов. Это немного, но это первая вакцина, которая была испытана на штамме «Дельта».

Это также первая в мире вакцина на основе ДНК, одобренная для людей. В прошлом уже разрабатывались ДНК-вакцины, но они были одобрены только для животных. Вакцина производится компанией Zydus Cadila Healthcare и была протестирована на 28 тысячах человек в возрасте от 12 лет.
.....
В отличие от РНК-вакцины, которая распадается в течение нескольких часов или дней, ДНК-вакцина остается в организме от нескольких недель до месяцев. Пока побочных эффектов от этого не наблюдалось. Zydus Cadila еще не опубликовала полные результаты испытаний, но пообещала сделать это в ближайшее время.

Предполагается, что ДНК-вакцины менее чувствительны, чем РНК-вакцины, и их можно хранить при температуре 2-8°С. В компании заявили, что даже при температуре 25°С вакцина может храниться несколько месяцев.
.......
Кроме того, ДНК-вакцины подходят не только для лечения коронавируса, но также могут подойти для предотвращения других инфекционных заболеваний и даже использоваться как часть лечения СПИДа и рака. Они могут захватить долю рынка у традиционных вакцин, поскольку производить их относительно просто и недорого.

https://detaly.co.il/indiya-razrabotala-novuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-na-osnove-dnk/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:58

  Hotab написав:
  budivelnik написав:425 днів йшов ріст(1-116) ,
22 дні було плато(116) ,
96 днів падіння (116-101)



В общем если человеку подать этот текст от Будивельныка, у него должен был получиться какой-то график. У минфина он вот такой

Зображення

,а какой у вас с его слов?)))

У вас тоже есть плато на 116?))

Это разные графики. На минфине смертность по суткам, а будивельник говорит о среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии - с 13.03.2020.
ЛАД
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