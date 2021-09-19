yama, у Вас вчера вечером был очень длинный пост, в котором было много вопросов, но, на мой взгляд, маловато логики. Хотел ответить, но вчера не было времени, а сегодня, увы, его уже не увидел. Видимо кто-то пожаловался, хотя есть посты, заслуживающие удаления гораздо больше.
..... У відповідності до частин другої, третьої, четвертої ст 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Цитую: "Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями. Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України." .....
Это к вопросу о возможности по закону заставить вакцинироваться. Правда, не всех.
Индия одобрила новую вакцину против коронавируса. Клинические испытания показали, что эффективность вакцины составляет 66 процентов. Это немного, но это первая вакцина, которая была испытана на штамме «Дельта».
Это также первая в мире вакцина на основе ДНК, одобренная для людей. В прошлом уже разрабатывались ДНК-вакцины, но они были одобрены только для животных. Вакцина производится компанией Zydus Cadila Healthcare и была протестирована на 28 тысячах человек в возрасте от 12 лет. ..... В отличие от РНК-вакцины, которая распадается в течение нескольких часов или дней, ДНК-вакцина остается в организме от нескольких недель до месяцев. Пока побочных эффектов от этого не наблюдалось. Zydus Cadila еще не опубликовала полные результаты испытаний, но пообещала сделать это в ближайшее время.
Предполагается, что ДНК-вакцины менее чувствительны, чем РНК-вакцины, и их можно хранить при температуре 2-8°С. В компании заявили, что даже при температуре 25°С вакцина может храниться несколько месяцев. ....... Кроме того, ДНК-вакцины подходят не только для лечения коронавируса, но также могут подойти для предотвращения других инфекционных заболеваний и даже использоваться как часть лечения СПИДа и рака. Они могут захватить долю рынка у традиционных вакцин, поскольку производить их относительно просто и недорого.