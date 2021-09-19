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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3741374237433744 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61 Мені вже зробили щеплення 66% 40 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 61 Додано: Пон 20 вер, 2021 07:33 Наконец, поскольку смерть парня наступила 13 сентября, то для ковидистериков проще бы было временно ограничить свое присутствие на ветке, не замечая, таким образом, этот трагический случай.

Интересная мысль.

Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида.

Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда? Интересная мысль.Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида.Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда? ЛАД 2 Повідомлень: 19633 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 07:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии



Так если строить график среднесуточной с коль-нибудь значимым временнЫм шагом , каким образом можно получит плато , где 116, после которого "стабільно падає"?



425 днів йшов ріст(1-116) ,

22 дні було плато(116) ,

96 днів падіння (116-101)





Как надо это понимать? Я вижу взлет до 450, и не на один день. А у него плато на 116, после которого "падіння". Так если строить график среднесуточной с коль-нибудь значимым временнЫм шагом , каким образом можно получит плато , где 116, после которого "стабільно падає"?425 днів йшов ріст(1-116) ,22 дні було плато(116) ,96 днів падіння (116-101)Как надо это понимать? Я вижу взлет до 450, и не на один день. А у него плато на 116, после которого "падіння". Hotab

Повідомлень: 4711 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 07:44 Hotab

среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии .

Он берет общее количество смертей с 13.03.2020 и делит на количество дней с этого числа до текущей даты.

Поэтому цифра 450 у него вообще не появляется, пик получается 116, затем медленное падение благодаря низкой смертности летом.

Расчёты не проверял, думаю, где-то так и есть.

Правда, не очень понимаю смысл такого графика.

Такое будет даже при эпидемии чумы. И что? ЛАД 2 Повідомлень: 19633 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3741374237433744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7862039

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