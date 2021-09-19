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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 07:33
Наконец, поскольку смерть парня наступила 13 сентября, то для ковидистериков проще бы было временно ограничить свое присутствие на ветке, не замечая, таким образом, этот трагический случай.
Интересная мысль.
Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида.
Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:36
ЛАД написав:
среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии
Так если строить график среднесуточной с коль-нибудь значимым временнЫм шагом , каким образом можно получит плато , где 116, после которого "стабільно падає"?425 днів йшов ріст(1-116) ,
22 дні було плато(116) ,
96 днів падіння (116-101)
Как надо это понимать? Я вижу взлет до 450, и не на один день. А у него плато на 116, после которого "падіння".
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:44
Hotab
среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии.
Он берет общее количество смертей с 13.03.2020 и делит на количество дней с этого числа до текущей даты.
Поэтому цифра 450 у него вообще не появляется, пик получается 116, затем медленное падение благодаря низкой смертности летом.
Расчёты не проверял, думаю, где-то так и есть.
Правда, не очень понимаю смысл такого графика.
Такое будет даже при эпидемии чумы. И что?
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