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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 07:33
Наконец, поскольку смерть парня наступила 13 сентября, то для ковидистериков проще бы было временно ограничить свое присутствие на ветке, не замечая, таким образом, этот трагический случай.
Интересная мысль.
Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида.
Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:36
ЛАД написав:
среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии
Так если строить график среднесуточной с коль-нибудь значимым временнЫм шагом , каким образом можно получит плато , где 116, после которого "стабільно падає"?425 днів йшов ріст(1-116) ,
22 дні було плато(116) ,
96 днів падіння (116-101)
Как надо это понимать? Я вижу взлет до 450, и не на один день. А у него плато на 116, после которого "падіння".
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:44
Hotab
среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии.
Он берет общее количество смертей с 13.03.2020 и делит на количество дней с этого числа до текущей даты.
Поэтому цифра 450 у него вообще не появляется, пик получается 116, затем медленное падение благодаря низкой смертности летом.
Расчёты не проверял, думаю, где-то так и есть.
Правда, не очень понимаю смысл такого графика.
Такое будет даже при эпидемии чумы. И что?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:32
ЛАД написав:
Правда, не очень понимаю смысл такого графика.
Вот именно!!! Вы думаете я не понял, как он это все крутит??
У нас есть целый месяц "красивой" смертности. Когда умерло 12 тысяч только официально, а вообще 23. (средняя ежесуточная в апреле только официально 400). Но наш манипулятор статистикой приводит все к "плато" 116 , "після якого тільки падіння". Что это вообще?? Это же не рота солдат, где старшина может так налапшать всем.
Ромасик написав:
а справки о чипировании разве не там же?
Ну как минимум "не там же".Если и продают, то в разы дороже , и подлинность ее проверить в разы проще. Факт вакцинации вносится в базу навсегда. Возможно за деньги в нашей стране и в базу внесут, но это явно "не так же" как справка на антитела.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:00
ромасик сказал что ему это не нужно.
Ромасик написав:
вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации?
Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела.
Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.
Боюсь что это у Вас проблемы с памятью. Возможно последствия перенесенного ковида, brain fog. В худших случаях минус 7 IQ. Естественный иммунитет того не стоит, хотяб бы маску одевали раз уж вакцинироваться не хотите.
Флер похоже оно тоже не нужно, она так, чисто спросила можно ли не вакцинировать переболевших.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:32
Hotab написав: Ромасик написав:
а справки о чипировании разве не там же?
Ну как минимум "не там же".Если и продают, то в разы дороже , и подлинность ее проверить в разы проще. Факт вакцинации вносится в базу навсегда. Возможно за деньги в нашей стране и в базу внесут, но это явно "не так же" как справка на антитела.
да, вся эта ваша теория очень принципиальна. На практике торговля идет полным ходом. Место вакцинатора оказалось очень прибыльным.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:38
Ромасик написав:
На практике торговля идет полным ходом.
У нас и Калашниковыми торговля идёт. Только нож купить в разы проще , дешевле и безопаснее. И уж точно не "так же".
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:39
ЛАД написав:Hotab
среднесуточной смертности за всё время с начала эпидемии
.
Он берет общее количество смертей с 13.03.2020 и делит на количество дней с этого числа до текущей даты.
Поэтому цифра 450 у него вообще не появляется, пик получается 116, затем медленное падение благодаря низкой смертности летом.
Расчёты не проверял, думаю, где-то так и есть.
Правда, не очень понимаю смысл такого графика.
Такое будет даже при эпидемии чумы. И что?
1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...
А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі )
2 На рахунок чуми чи іспанки чи холери...
Так, графіки будуть подібні(ріст+плато+падіння) , з одним уточненням
а - вони будуть коротші ( якщо не брати середні віки)
б - подобова смертність в них буде в 10-50 разів вища.
3 Висновок
Якби графік показав
1700 -віл усіх випадків
800 - від серцевосудинних
800 - від ковіду
Я б вів себе інакше по відношенню до ковіду...
Так щоб усі зрозуміли
Я вмію боятись там де треба( нормальний інстинкт самозбереження)
Але боятись грипу під іншою назвою - я не збираюсь...
Тому
По будові - хожу в касці
Через дорогу -перехожу подивившись наліво+направо+бажано по пішоходному переходу+на цетнрі дивлюсь ще раз
За кермом- притримуюсь швидкісного режиму до 100 ( навіть на автомагістралях)
Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям...
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:44
ЛАД написав:
Интересная мысль.
Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида.
Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда?
Так і я повторю своє запитанняЯка кількість середньодобових смертей(зараз 101 в добу від початку епідемії) від ковіда змусить ковідперестрашених змінити свою думку і стати ковіднейтральними?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:46
От коронавируса лучше защищены переболевшие украинцы, чем те, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил иммунолог Андрей Волянский.
Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть?
-Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", - сказал иммунолог.
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в Пон 20 вер, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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