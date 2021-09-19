Додано: Пон 20 вер, 2021 08:32

ЛАД написав: Правда, не очень понимаю смысл такого графика. Правда, не очень понимаю смысл такого графика.

Ромасик написав: а справки о чипировании разве не там же? а справки о чипировании разве не там же?

Вот именно!!! Вы думаете я не понял, как он это все крутит??У нас есть целый месяц "красивой" смертности. Когда умерло 12 тысяч только официально, а вообще 23. (средняя ежесуточная в апреле только официально 400). Но наш манипулятор статистикой приводит все к "плато" 116 , "після якого тільки падіння". Что это вообще?? Это же не рота солдат, где старшина может так налапшать всем.Ну как минимум "не там же".Если и продают, то в разы дороже , и подлинность ее проверить в разы проще. Факт вакцинации вносится в базу навсегда. Возможно за деньги в нашей стране и в базу внесут, но это явно "не так же" как справка на антитела.