Ромасик написав:вы в каких-то фантазиях живете? Вы мне уже не впервые приписываете то, что я не говорил. Побочка вакцинации?
Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела. Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.
Боюсь что это у Вас проблемы с памятью. Возможно последствия перенесенного ковида, brain fog. В худших случаях минус 7 IQ. Естественный иммунитет того не стоит, хотяб бы маску одевали раз уж вакцинироваться не хотите.
Флер похоже оно тоже не нужно, она так, чисто спросила можно ли не вакцинировать переболевших.
Как хорошо, что вы пишете, а не молчите. Хоть и не в живую, и может даже не с реальным, но можно пообщаться с коронабесом, посмотреть, что такими людьми движет.
yama написав:(Адреналин куда и сколько + все остальное + сама реакция в теории очень редко наступает молниеносно и я сам успею ее распознать и ширнуть что надо ) . У окошка это редко, но метко
Яма, врать тоже человек может только основываясь на личном опыте. Поэтому фраза "ширнуться у окошка" действительно личное и на личном опыте, тут я полностью верю, хотя и сожалею о том к чему это приведет.
вакцины же безопасны с ваших слов так чего тогда ?
От коронавируса лучше защищены переболевшие украинцы, чем те, кто прошел вакцинацию
К боевым действиям в условиях огневого воздействия противника гораздо лучше подготовлены те, кто был под многодневными обстрелами на реальной войне и сумел в них выжить. Чем те, кого "обстреливали " на полигонах. И? Не нужны полигоны? Всех в окопы под обстрел на фронт?.
От коронавируса лучше защищены переболевшие украинцы, чем те, кто прошел вакцинацию
К боевым действиям в условиях огневого воздействия противника гораздо лучше подготовлены те, кто был под многодневными обстрелами на реальной войне и сумел в них выжить. Чем те, кого "обстреливали " на полигонах. И? Не нужны полигоны? Всех в окопы под обстрел на фронт?.
только таких кассиров АТБ как вы Перефразируем кто был в зоне обстрела и стрелял из АКМ не обкакается при стрельбе из АКМ на полигоне от звука выстрелов . =======================================================
В прогнозе Всемирной организации здравоохранения говорится, что в Украине в новом эпидемическом сезоне, вероятно, будут циркулировать сразу четыре штамма гриппа:
В первую очередь, как рассказывают в Минздраве, прививку от гриппа должны получить медики, беременные женщины, люди в возрасте от 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, учителя и соцработники, которые работают в местах массового скопления людей.
и опять будет дефицит ??? в начале сезона ? и появиться в доступе только через два месяца ?
Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
budivelnik написав:порівняти з смертністю від летальних випадків...
Мда...
короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом
Интересно выходит. Значит для того, чтобы уменьшить количество нещасных выпадкив повсеместно введены запреты алкоголя за рулём и на производстве. для всех!! Но это почему-то Будивельныка не беспокоит. Он не рассказывает "почему это из-за нещастных 100 нещастных погибших за день обмежують право бухать за рулём 30 миллионам ?!!. Якщо я сто раз їздивбухим і нічого, то чому потрібно обмежувати мене?? Хай обмежують групу ризику!!! Тестують і виявляють тих, хто за кермом нездатний п'яним. Але мене то чому??"
2 Yama:
-Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил.
Любая подготовка высосана из пальца. Как те,кто был на полигоне, как и те кто был на реальной войне, иногда погибают. Вывод: не нужна никакая подготовка. Все равно гибли и будут гибнуть.
Здесь должен был бы появиться Ромасик: если в окопе сидят 95% , прошедших подготовку, и лишь 5% - не прошедших, то все равно гибнуть больше будут подготовленные!! Не нужна ваша подготовка!! Она даже вредит: подготовленные ведут себя беспечно, провоцируют неподготовленных идти под пули. От них только зло.
...... Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", - сказал иммунолог.
Предположим даже, что иммунолог Андрей Волянский во всём прав. Но 1. Никем не доказано, что иммунитет переболевших пожизненный. Предположим, что он ослабевает медленнее, чем от вакцины - не за полгода, а за 9-12 месяцев. В таком случае переболевших тоже надо будет вакцинировать, только несколько позже. (Хотя не видел серьёзных исследований, доказывающих более стойкий иммунитет переболевших. Возможно, пропустил. Если Вы знаете такие, подскажите, буду благодарен.) 2. Как найти "неответивших"? По антителам? а) какой уровень достаточен? б) насколько знаком с вопросом (признаю́сь, слабо), иммунологи не особо уверены в том, что сильный иммунитет определяется уровнем антител. в) как правильно отмечал будивельник, не все здоровые невакцинированные заболели. Т.е. у них возможно сильный естественный иммунитет. Но, возможно, до них просто "не дошла очередь". Им нужна прививка?
Как понимаю, на эти вопросы у науки ответов нет. Вы чуть дальше (да и раньше часто писали) ратуете за прививки от гриппа. Хорошо. Но пусть даже ковид - это аналог гриппа (только с бо́льшей смертностью). Так почему Вы выступаете против прививки от ковида? Новые вакцины? Ну так противогриппозные тоже когда-были новыми. Не дают 100%-ую гарантию? Так противогриппозные тоже. Есть побочные эффекты? Так у противогриппозных тоже. Они, правда, не применяются в таких масштабах. Возможно, если бы их кололи миллиардами, то побочек было бы не меньше, чем от ковидных. Какие ещё причины? Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь.
ЛАД написав:Интересная мысль. Почему бы антиваксам не ограничить временно свое присутствие на ветке после хотя бы каждой десятой смерти от ковида. Не потому ли, что в таком случае им придётся исчезнуть навсегда?
Так і я повторю своє запитання Яка кількість середньодобових смертей(зараз 101 в добу від початку епідемії) від ковіда змусить ковідперестрашених змінити свою думку і стати ковіднейтральними?
Никакая. Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки. У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню. Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше. Я не могу.