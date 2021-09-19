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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3743374437453746 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61 Мені вже зробили щеплення 66% 40 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 9 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 6 Всього голосів : 61 Додано: Пон 20 вер, 2021 11:41 budivelnik написав: .....

1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...

А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі ) .....1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі )

Пусть даже так.

Но частично Вам уже ответил Hotab - почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.

Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что если не бороться, то смертность не вырастет.

Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.



2 На рахунок чуми чи іспанки чи холери...

Так, графіки будуть подібні(ріст+плато+падіння) , з одним уточненням

а - вони будуть коротші ( якщо не брати середні віки)

б - подобова смертність в них буде в 10-50 разів вища.

1. График для испанки не был бы короче. Хотя смертность была бы выше.

2. Графики чумы, холеры были бы короче благодаря своевременным (и жёстким!) карантинам и тому, что их научились лечить .

Постройте такой же график для туберкулёза. Его уже научились лечить, тем не менее в 2019 от него умерло 1,4 миллиона человек. Меньше, чем от короны (4.706.668 за 1,5 года), но не на порядок.



3 Висновок

Якби графік показав

1700 -віл усіх випадків

800 - від серцевосудинних

800 - від ковіду

Я б вів себе інакше по відношенню до ковіду...



Так щоб усі зрозуміли

Я вмію боятись там де треба( нормальний інстинкт самозбереження)

Але боятись грипу під іншою назвою - я не збираюсь...

Тому

По будові - хожу в касці

Через дорогу -перехожу подивившись наліво+направо+бажано по пішоходному переходу+на цетнрі дивлюсь ще раз

За кермом- притримуюсь швидкісного режиму до 100 ( навіть на автомагістралях)

Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям...



Грипп носит достаточно чёткий сезонный характер. Научились более-менее точно предсказывать, какие штаммы будут в новом сезоне. Есть достаточно отработанные протоколы лечения. И всё равно люди болеют массово. И бывают особенно "злобные" штаммы, смертность от которых заметно выше, чем от "обычных" эпидемий.



Вы "Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям", но, тем не менее, переболели. К счастью относительно благополучно. Может, если бы были вакцинированы, не заболели бы вообще или обошлись без пневмонии. Пусть даже так.Но частично Вам уже ответил- почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что еслибороться, то смертность не вырастет.Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.1. График для испанки не был бы короче. Хотя смертность была бы выше.2. Графики чумы, холеры были бы короче благодаря своевременным (и жёстким!) карантинам и тому, что их научилисьПостройте такой же график для туберкулёза. Его уже научились лечить, тем не менее в 2019 от него умерло 1,4 миллиона человек. Меньше, чем от короны (4.706.668 за 1,5 года), но не на порядок.Грипп носит достаточно чёткий сезонный характер. Научились более-менее точно предсказывать, какие штаммы будут в новом сезоне. Есть достаточно отработанные протоколы лечения. И всё равно люди болеют массово. И бывают особенно "злобные" штаммы, смертность от которых заметно выше, чем от "обычных" эпидемий.Вы "Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям", но, тем не менее, переболели. К счастью относительно благополучно. Может, если бы были вакцинированы, не заболели бы вообще или обошлись без пневмонии. ЛАД 2 Повідомлень: 19638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4840 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 11:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Боятись треба Боятись треба

Не треба боятись. Треба готуватись,тоді нікому не страшно.

А "готуватись" - це подавати об'єктивну і чесну інформацію :

1. Вакцинація рятує

2. Дистанція допомагає



А не оте все, що пишуть дисиденти. Не треба боятись. Треба готуватись,тоді нікому не страшно.А "готуватись" - це подавати об'єктивну і чесну інформацію :1. Вакцинація рятує2. Дистанція допомагаєА не оте все, що пишуть дисиденти. Hotab

Повідомлень: 4717 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 12:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Striker написав: Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:)) Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:)) stryzhko Повідомлень: 1743 З нами з: 04.10.16 Подякував: 393 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 12:42 budivelnik написав: ЛАД написав: ....

Никакая.

Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки.

У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню.

Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше.

Я не могу. ....Никакая.Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки.У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню.Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше.Я не могу. 1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень? 1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень?

Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожумь без памперсов.



І навіщо вам тоді жити?

Може поки здорові - помріть і своїм страхом не отруюйте життя навколишнім?

Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу.

А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?



2 Про Бергамо...

Ви літати починаєте боятись тільки тоді коли падає черговий Боїнг?

Чи не зважаючи на те що в авіаперевезеннях гине менше ніж в авто...все одно користуєтесь таксі?

Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего.

Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.



Хлопці

Розум ввімкніть, а то скоро вже вмикати не буде що.

Боятись треба

Але боятись до всрачки - то краще померти чистим ніж ходити обісраним.

Краще чистим жити.



P.s. Позволю себе совет - поменьше прибегайте к сортирным аналогиям. Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожумь без памперсов.Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу.А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего.Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.Краще чистим жити.P.s. Позволю себе совет - поменьше прибегайте к сортирным аналогиям. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 вер, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4840 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 12:49 stryzhko написав: Striker написав: Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:)) Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))

Хорошая мысль!

Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! Хорошая мысль!Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! ЛАД 2 Повідомлень: 19638 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4840 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3743374437453746 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 20 вер, 2021 12:39