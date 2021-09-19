budivelnik написав:..... 1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків... А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі )
Пусть даже так. Но частично Вам уже ответил Hotab - почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше. Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что если не бороться, то смертность не вырастет. Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.
2 На рахунок чуми чи іспанки чи холери... Так, графіки будуть подібні(ріст+плато+падіння) , з одним уточненням а - вони будуть коротші ( якщо не брати середні віки) б - подобова смертність в них буде в 10-50 разів вища.
1. График для испанки не был бы короче. Хотя смертность была бы выше. 2. Графики чумы, холеры были бы короче благодаря своевременным (и жёстким!) карантинам и тому, что их научились лечить. Постройте такой же график для туберкулёза. Его уже научились лечить, тем не менее в 2019 от него умерло 1,4 миллиона человек. Меньше, чем от короны (4.706.668 за 1,5 года), но не на порядок.
3 Висновок Якби графік показав 1700 -віл усіх випадків 800 - від серцевосудинних 800 - від ковіду Я б вів себе інакше по відношенню до ковіду...
Так щоб усі зрозуміли Я вмію боятись там де треба( нормальний інстинкт самозбереження) Але боятись грипу під іншою назвою - я не збираюсь... Тому По будові - хожу в касці Через дорогу -перехожу подивившись наліво+направо+бажано по пішоходному переходу+на цетнрі дивлюсь ще раз За кермом- притримуюсь швидкісного режиму до 100 ( навіть на автомагістралях) Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям...
Грипп носит достаточно чёткий сезонный характер. Научились более-менее точно предсказывать, какие штаммы будут в новом сезоне. Есть достаточно отработанные протоколы лечения. И всё равно люди болеют массово. И бывают особенно "злобные" штаммы, смертность от которых заметно выше, чем от "обычных" эпидемий.
Вы "Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям", но, тем не менее, переболели. К счастью относительно благополучно. Может, если бы были вакцинированы, не заболели бы вообще или обошлись без пневмонии.
ЛАД написав:.... Никакая. Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки. У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню. Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше. Я не могу.
1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень?
Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожумь без памперсов.
І навіщо вам тоді жити? Може поки здорові - помріть і своїм страхом не отруюйте життя навколишнім?
Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу. А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?
2 Про Бергамо... Ви літати починаєте боятись тільки тоді коли падає черговий Боїнг? Чи не зважаючи на те що в авіаперевезеннях гине менше ніж в авто...все одно користуєтесь таксі?
Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего. Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.
Хлопці Розум ввімкніть, а то скоро вже вмикати не буде що. Боятись треба Але боятись до всрачки - то краще померти чистим ніж ходити обісраним.
Краще чистим жити.
P.s. Позволю себе совет - поменьше прибегайте к сортирным аналогиям.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 вер, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.