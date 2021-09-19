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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3744374537463747>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:41

  budivelnik написав:.....
1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...
А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі )

Пусть даже так.
Но частично Вам уже ответил Hotab - почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.
Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что если не бороться, то смертность не вырастет.
Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.

2 На рахунок чуми чи іспанки чи холери...
Так, графіки будуть подібні(ріст+плато+падіння) , з одним уточненням
а - вони будуть коротші ( якщо не брати середні віки)
б - подобова смертність в них буде в 10-50 разів вища.

1. График для испанки не был бы короче. Хотя смертность была бы выше.
2. Графики чумы, холеры были бы короче благодаря своевременным (и жёстким!) карантинам и тому, что их научились лечить.
Постройте такой же график для туберкулёза. Его уже научились лечить, тем не менее в 2019 от него умерло 1,4 миллиона человек. Меньше, чем от короны (4.706.668 за 1,5 года), но не на порядок.

3 Висновок
Якби графік показав
1700 -віл усіх випадків
800 - від серцевосудинних
800 - від ковіду
Я б вів себе інакше по відношенню до ковіду...

Так щоб усі зрозуміли
Я вмію боятись там де треба( нормальний інстинкт самозбереження)
Але боятись грипу під іншою назвою - я не збираюсь...
Тому
По будові - хожу в касці
Через дорогу -перехожу подивившись наліво+направо+бажано по пішоходному переходу+на цетнрі дивлюсь ще раз
За кермом- притримуюсь швидкісного режиму до 100 ( навіть на автомагістралях)
Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям...

Грипп носит достаточно чёткий сезонный характер. Научились более-менее точно предсказывать, какие штаммы будут в новом сезоне. Есть достаточно отработанные протоколы лечения. И всё равно люди болеют массово. И бывают особенно "злобные" штаммы, смертность от которых заметно выше, чем от "обычных" эпидемий.

Вы "Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям", но, тем не менее, переболели. К счастью относительно благополучно. Может, если бы были вакцинированы, не заболели бы вообще или обошлись без пневмонии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Боятись треба

Не треба боятись. Треба готуватись,тоді нікому не страшно.
А "готуватись" - це подавати об'єктивну і чесну інформацію :
1. Вакцинація рятує
2. Дистанція допомагає

А не оте все, що пишуть дисиденти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:....
Никакая.
Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки.
У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню.
Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше.
Я не могу.
1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень?

Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожусь без памперсов.

І навіщо вам тоді жити?
Може поки здорові - помріть і своїм страхом не отруюйте життя навколишнім?

Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу.
А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?

2 Про Бергамо...
Ви літати починаєте боятись тільки тоді коли падає черговий Боїнг?
Чи не зважаючи на те що в авіаперевезеннях гине менше ніж в авто...все одно користуєтесь таксі?

Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего.
Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.

Хлопці
Розум ввімкніть, а то скоро вже вмикати не буде що.
Боятись треба
Але боятись до всрачки - то краще померти чистим ніж ходити обісраним.

Краще чистим жити.

P.s. Позволю себе совет - поменьше прибегайте к сортирным аналогиям.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 вер, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:49

  stryzhko написав:
Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))

Хорошая мысль!
Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все більше країн збираються анулювати попередню вакцинацію, якщо не буде бустера...

Ось цікаво, що буде з невакцинованими в такому випадку? Введуть касти по індуському принципу? Чи як?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21

  Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.

А може інший вар"янт? Справка з липи?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:24

  ЛАД написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))

Хорошая мысль!
Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! :lol:

Воно вроде і смішно, а уявіть, фермери перейдуть в онлайн і будуть продавати продукти NFT?

Что будєм кушать тогді? Один одного?

Світова влада загралась, деградувала, її час підходить...
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:34

  change_pm написав:Воно вроде і смішно, а уявіть, фермери перейдуть в онлайн і будуть продавати продукти NFT?

Что будєм кушать тогді? Один одного?

Світова влада загралась, деградувала, її час підходить...

Який Жах! Но почему-то квартирка в Манчестере а не в Сибири привлекает )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:42

  stm написав:
  change_pm написав:Воно вроде і смішно, а уявіть, фермери перейдуть в онлайн і будуть продавати продукти NFT?

Что будєм кушать тогді? Один одного?

Світова влада загралась, деградувала, її час підходить...

Який Жах! Но почему-то квартирка в Манчестере а не в Сибири привлекает )))

А ти са мной паєдіш? :oops:
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Пон 20 вер, 2021 12:39
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