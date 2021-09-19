Додано: Пон 20 вер, 2021 11:41

budivelnik написав: .....

1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...

А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі ) .....1 Я це взяв для того щоб порівняти з смертністю від летальних випадків...А так як ці дві смертності на сьогодні приблизно однакові ( в середньому за добу від початку) - з цього я й роблю висновок що короновірус має таку саму небезпеку,як і випадки смерті від нещасних випадків(втопилися,згоріли,струмом вдарило,автовипадки, випали з вікна і так далі )

2 На рахунок чуми чи іспанки чи холери...

Так, графіки будуть подібні(ріст+плато+падіння) , з одним уточненням

а - вони будуть коротші ( якщо не брати середні віки)

б - подобова смертність в них буде в 10-50 разів вища.

лечить

3 Висновок

Якби графік показав

1700 -віл усіх випадків

800 - від серцевосудинних

800 - від ковіду

Я б вів себе інакше по відношенню до ковіду...



Так щоб усі зрозуміли

Я вмію боятись там де треба( нормальний інстинкт самозбереження)

Але боятись грипу під іншою назвою - я не збираюсь...

Тому

По будові - хожу в касці

Через дорогу -перехожу подивившись наліво+направо+бажано по пішоходному переходу+на цетнрі дивлюсь ще раз

За кермом- притримуюсь швидкісного режиму до 100 ( навіть на автомагістралях)

Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям...



Пусть даже так.Но частично Вам уже ответил- почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что еслибороться, то смертность не вырастет.Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.1. График для испанки не был бы короче. Хотя смертность была бы выше.2. Графики чумы, холеры были бы короче благодаря своевременным (и жёстким!) карантинам и тому, что их научилисьПостройте такой же график для туберкулёза. Его уже научились лечить, тем не менее в 2019 от него умерло 1,4 миллиона человек. Меньше, чем от короны (4.706.668 за 1,5 года), но не на порядок.Грипп носит достаточно чёткий сезонный характер. Научились более-менее точно предсказывать, какие штаммы будут в новом сезоне. Есть достаточно отработанные протоколы лечения. И всё равно люди болеют массово. И бывают особенно "злобные" штаммы, смертность от которых заметно выше, чем от "обычных" эпидемий.Вы "Від ковіду - не лізу в натовп, слідкую за здоровьям", но, тем не менее, переболели. К счастью относительно благополучно. Может, если бы были вакцинированы, не заболели бы вообще или обошлись без пневмонии.