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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3744374537463747

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:44

  change_pm написав:Все більше країн збираються анулювати попередню вакцинацію, якщо не буде бустера...

Ось цікаво, що буде з невакцинованими в такому випадку? Введуть касти по індуському принципу? Чи як?

Это же "не грипп", - поэтому нужно прививаться 2 раза в году.
Так же, в отличие от гриппа - у ковида ходит несколько штаммов.

Но самое большое отличие от гриппа - гриппом хочешь болей, хочешь не болей, хочешь прививайся (за свои деньги), хочешь нет, - а для ковида налажены прямые поставки "вакцин", и прямые поставки денег, и применяются "меры принуждения", таким образом "вакцины" всегда имеют потребителя, и всегда оплачены. И просрочки никогда нет! :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:47

  change_pm написав:
  Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
А може інший вар"янт? Справка з липи?

Или даже проще: вакцинироваться (не побоюсь этого слова :) ) ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:55

А помните, как на первых итерациях "не гриппа" толпы носились то за туалетной бумагой, то за лимонами, то за имбирём?
И где сейчас все эти люди?

А почему сейчас не повторить? :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:помните, как на первых итерациях "не гриппа" толпы носились то за туалетной бумагой

Все помним.А ещё помним и знаем, как при любом политическом осложнении (конфликт в керченском заливе, фор икзэмпл) толпы бегут покупать доллар по завышенным ценам. Потом сдают дешевле под насмешки очень уверенных и хладнокровных. Но они же раз лет в 10 смеются с "хладнокровных", которые даже при майдане с покер-фейсом несли деньги в банк. А "олени" забирали и покупали на все.

Мораль: никто не знает будущего и любой course of action имеет право на жизнь, пока ситуация не ясна.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:04

М-да...
Ветка уже практически скатилась к политмусорке.
Как писал Чай: "Сумно, б..."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь.
не факт . Я предполагаю - возможно - если звезды сойдутся :)
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Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб)
Допустим а ВТБ пришел буйный или воришка , первый эшелон защиты это охрана супермаркета ( условно Хотаб хотя на кассира больше похож)
Охранник не справился с ним и вызвал Полицию по тривожной кнопке ( точене даже не охранник а кассир , пока охранник боролся и воевал с буйным) буйный отдолел приехала полиция , но товарищ расправился с охраной и взял посетителей в заложники, копы вызвали Корд , который и сделал свое дело. После сего случая было решено что теперь в каждом АТБ в каптерке должен находиться отряд Корда !
Супермаркетов АТБ много - Корда мало , Корд начали снимать с других мест дислокации и всех неаправлять в АТБ на борьбу с воришками (икры бухла и шоколадок ). В стране получился дефицит Кордовцев , со всех смежных ведомств начали переквалифицироваться в Корд , уже из таможни из пожарников из санитаров на последних этапах даже физруки пошли в Корд, а что зарплата хорошая ...
Так и с Антителами у организма есть несколько барьеров и способов борьбы с вторжением \ инфицирование это и бдительный Хотаб на кассе и охрана на камера , охрана на входе\выходе из АТБ и в случае чего полиция и еще более длительный и поздний метод реагирования Корд. Зачем сразу прибегать к услугам корда ?
Да бывают случаи типа Убийство в ТРЦ Караван а-ля Мазурок, но это не повод в каждом ТРЦ держать Корд , (специализированные антитела) .
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:25

В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.
Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки.
На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:25

А что там в Умани после хасидов? Уже "как в Бергамо"?
Какой процент населения в Умани "привит", "полностью привит", "полностью привит +" ?
Вкладчик1234
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Пон 20 вер, 2021 12:39
ЛОБ

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