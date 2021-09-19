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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:44
change_pm написав:
Все більше країн збираються анулювати попередню вакцинацію, якщо не буде бустера...
Ось цікаво, що буде з невакцинованими в такому випадку? Введуть касти по індуському принципу? Чи як?
Это же "не грипп", - поэтому нужно прививаться 2 раза в году.
Так же, в отличие от гриппа - у ковида ходит несколько штаммов.
Но самое большое отличие от гриппа - гриппом хочешь болей, хочешь не болей, хочешь прививайся (за свои деньги), хочешь нет, - а для ковида налажены прямые поставки "вакцин", и прямые поставки денег, и применяются "меры принуждения", таким образом "вакцины" всегда имеют потребителя, и всегда оплачены. И просрочки никогда нет!
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:47
change_pm написав: Striker написав:
Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.
Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
А може інший вар"янт? Справка з липи?
Или даже проще: вакцинироваться (не побоюсь этого слова
) ?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:55
А помните, как на первых итерациях "не гриппа" толпы носились то за туалетной бумагой, то за лимонами, то за имбирём?
И где сейчас все эти люди?
А почему сейчас не повторить?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:03
Вкладчик1234 написав:
помните, как на первых итерациях "не гриппа" толпы носились то за туалетной бумагой
Все помним.А ещё помним и знаем, как при любом политическом осложнении (конфликт в керченском заливе, фор икзэмпл) толпы бегут покупать доллар по завышенным ценам. Потом сдают дешевле под насмешки очень уверенных и хладнокровных. Но они же раз лет в 10 смеются с "хладнокровных", которые даже при майдане с покер-фейсом несли деньги в банк. А "олени" забирали и покупали на все.
Мораль: никто не знает будущего и любой course of action имеет право на жизнь, пока ситуация не ясна.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:04
М-да...
Ветка уже практически скатилась к политмусорке.
Как писал Чай: "Сумно, б..."
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24
ЛАД написав:
Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь.
не факт . Я предполагаю - возможно - если звезды сойдутся
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Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб)
Допустим а ВТБ пришел буйный или воришка , первый эшелон защиты это охрана супермаркета ( условно Хотаб хотя на кассира больше похож)
Охранник не справился с ним и вызвал Полицию по тривожной кнопке ( точене даже не охранник а кассир , пока охранник боролся и воевал с буйным) буйный отдолел приехала полиция , но товарищ расправился с охраной и взял посетителей в заложники, копы вызвали Корд , который и сделал свое дело. После сего случая было решено что теперь в каждом АТБ в каптерке должен находиться отряд Корда !
Супермаркетов АТБ много - Корда мало , Корд начали снимать с других мест дислокации и всех неаправлять в АТБ на борьбу с воришками (икры бухла и шоколадок ). В стране получился дефицит Кордовцев , со всех смежных ведомств начали переквалифицироваться в Корд , уже из таможни из пожарников из санитаров на последних этапах даже физруки пошли в Корд, а что зарплата хорошая ...
Так и с Антителами у организма есть несколько барьеров и способов борьбы с вторжением \ инфицирование это и бдительный Хотаб на кассе и охрана на камера , охрана на входе\выходе из АТБ и в случае чего полиция и еще более длительный и поздний метод реагирования Корд. Зачем сразу прибегать к услугам корда ?
Да бывают случаи типа Убийство в ТРЦ Караван а-ля Мазурок, но это не повод в каждом ТРЦ держать Корд , (специализированные антитела) .
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:25
В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.
Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки.
На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:25
А что там в Умани после хасидов? Уже "как в Бергамо"?
Какой процент населения в Умани "привит", "полностью привит", "полностью привит +" ?
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