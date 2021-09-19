Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24

ЛАД написав: Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь. Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь.

не факт . Я предполагаю - возможно - если звезды сойдутся======================================Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб)Допустим а ВТБ пришел буйный или воришка , первый эшелон защиты это охрана супермаркета ( условно Хотаб хотя на кассира больше похож)Охранник не справился с ним и вызвал Полицию по тривожной кнопке ( точене даже не охранник а кассир , пока охранник боролся и воевал с буйным) буйный отдолел приехала полиция , но товарищ расправился с охраной и взял посетителей в заложники, копы вызвали Корд , который и сделал свое дело. После сего случая было решено что теперь в каждом АТБ в каптерке должен находиться отряд Корда !Супермаркетов АТБ много - Корда мало , Корд начали снимать с других мест дислокации и всех неаправлять в АТБ на борьбу с воришками (икры бухла и шоколадок ). В стране получился дефицит Кордовцев , со всех смежных ведомств начали переквалифицироваться в Корд , уже из таможни из пожарников из санитаров на последних этапах даже физруки пошли в Корд, а что зарплата хорошая ...Так и с Антителами у организма есть несколько барьеров и способов борьбы с вторжением \ инфицирование это и бдительный Хотаб на кассе и охрана на камера , охрана на входе\выходе из АТБ и в случае чего полиция и еще более длительный и поздний метод реагирования Корд. Зачем сразу прибегать к услугам корда ?Да бывают случаи типа Убийство в ТРЦ Караван а-ля Мазурок, но это не повод в каждом ТРЦ держать Корд , (специализированные антитела) .