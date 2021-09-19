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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37413742374337443745>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:....
Никакая.
Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки.
У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню.
Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше.
Я не могу.
1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень?

Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожусь без памперсов.

І навіщо вам тоді жити?
Може поки здорові - помріть і своїм страхом не отруюйте життя навколишнім?

Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу.
А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?

2 Про Бергамо...
Ви літати починаєте боятись тільки тоді коли падає черговий Боїнг?
Чи не зважаючи на те що в авіаперевезеннях гине менше ніж в авто...все одно користуєтесь таксі?

Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего.
Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 вер, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:49

  stryzhko написав:
Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))

Хорошая мысль!
Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все більше країн збираються анулювати попередню вакцинацію, якщо не буде бустера...

Ось цікаво, що буде з невакцинованими в такому випадку? Введуть касти по індуському принципу? Чи як?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21

  Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.

А може інший вар"янт? Справка з липи?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:24

  ЛАД написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться.

Правильне рішення. Краще працювати з дому. У мене релігійні знайомі дітей не вакцинують теж і виховують вдома й онлайн, бо в садочок і школу не беруть. Не жаліються, кажуть і не хворіють практично:))

Хорошая мысль!
Так себе сразу представил - продавец или кассир в ТЦ переходит на работу на дому! :lol:

Воно вроде і смішно, а уявіть, фермери перейдуть в онлайн і будуть продавати продукти NFT?

Что будєм кушать тогді? Один одного?

Світова влада загралась, деградувала, її час підходить...
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:34

  change_pm написав:Воно вроде і смішно, а уявіть, фермери перейдуть в онлайн і будуть продавати продукти NFT?

Что будєм кушать тогді? Один одного?

Світова влада загралась, деградувала, її час підходить...

Який Жах! Но почему-то квартирка в Манчестере а не в Сибири привлекает )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:47

  change_pm написав:
  Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
А може інший вар"янт? Справка з липи?

Или даже проще: вакцинироваться (не побоюсь этого слова :) ) ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:25

В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.
Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки.
На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Як цікаво, вакцинація від грипу дає позитивний ефект лише на перший сезон. Повторна вакцинація на наступні сезони дає вже негативний ефект. Нижче посилання на дослідження. Якщо ковідні вакцини діятимуть так само у ревакцинованих буде більше шансів захворіти в наступні сезони ніж в нещеплених.

В сезон 2014/15 эффективность вакцины от A(H3N2) в Канаде была 53% для тех, кто привились лишь в текущем году. Среди тех, кто привились также в предыдущем сезоне, эффективность была -32%. Среди тех, кто прививался 3 года подряд, эффективность была -54% (2016, Skowronski, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4901864/

Среди тех, кто был привит только в одном сезоне, эффективность составляла 62%. Эффективность среди тех, кто был привит два года подряд была -45%. Среди взрослых, которые заразились дома, эффективность была -283%. (2013, Ohmit, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3693492/
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Пон 20 вер, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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