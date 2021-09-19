ЛАД написав:.... Никакая. Нет никакой уверенности,кроме Ваших, моих, ещё чьих нибудь желаний, в том, эпидемия закончилась и завтра, через неделю или месяц не будет очередной вспышки. У нас уже была смертность летом 10-20 человек в сутки, теперь опять под сотню. Вы можете дать гарантию, что в октябре-ноябре у на не будет "как в Бергамо" (как у нас в апреле) по 400-500 в сутки? Или даже выше. Я не могу.
1 Тобто до смерті будете боятись кожного чиху і міняти памперси від одних припущень?
Я не боюсь "кожного чиху" и как-то спокойно обхожусь без памперсов.
І навіщо вам тоді жити? Може поки здорові - помріть і своїм страхом не отруюйте життя навколишнім?
Спасибо за предложение, но я, с Вашего разрешения, пока поживу. А если Вас так пугают мои посты, то, возможно, памперсы пригодятся Вам?
2 Про Бергамо... Ви літати починаєте боятись тільки тоді коли падає черговий Боїнг? Чи не зважаючи на те що в авіаперевезеннях гине менше ніж в авто...все одно користуєтесь таксі?
Спокойно летаю на самолёте. И летал, думаю, побольше Вашего. Знаю, что вероятность аварии очень невысока. Но, пожалуй, в район, где идёт война (не на уровне АК, а посерьёзнее) лететь не стану. Вероятность "аварии" явно выше и непредсказуема.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 вер, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
Striker написав:Жена работает в ТЦ. Сегодня всех уведомили, что нужно обязательно вакцинироваться и пропуск в ТЦ будет только по Дие или документу о вакцинации. Также сказали, что в общественный транспорт не будут пускать без документа о вакцинации. Они не ох*рели там часом в правительстве? Думаем над вариантом увольняться. Сам я и так сижу дома над изучением IT, но теперь и жену вынуждают сидеть дома.
А може інший вар"янт? Справка з липи?
Или даже проще: вакцинироваться (не побоюсь этого слова ) ?
В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала. Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки. На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.
Як цікаво, вакцинація від грипу дає позитивний ефект лише на перший сезон. Повторна вакцинація на наступні сезони дає вже негативний ефект. Нижче посилання на дослідження. Якщо ковідні вакцини діятимуть так само у ревакцинованих буде більше шансів захворіти в наступні сезони ніж в нещеплених.
В сезон 2014/15 эффективность вакцины от A(H3N2) в Канаде была 53% для тех, кто привились лишь в текущем году. Среди тех, кто привились также в предыдущем сезоне, эффективность была -32%. Среди тех, кто прививался 3 года подряд, эффективность была -54% (2016, Skowronski, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4901864/
Среди тех, кто был привит только в одном сезоне, эффективность составляла 62%. Эффективность среди тех, кто был привит два года подряд была -45%. Среди взрослых, которые заразились дома, эффективность была -283%. (2013, Ohmit, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3693492/
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Пон 20 вер, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.