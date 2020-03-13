Yuriyqwer написав:Як цікваво, вакцинація від грипу дає позитивний ефект лише на перший сезон. Повторна вакцинація на наступні сезони дає вже негативний ефект. Нижче посилання на дослідження. Якщо ковідні вакцини діятимуть так само у ревакцинованих буде більше шансів захворіти в наступні сезони ніж в нещеплених.
В сезон 2014/15 эффективность вакцины от A(H3N2) в Канаде была 53% для тех, кто привились лишь в текущем году. Среди тех, кто привились также в предыдущем сезоне, эффективность была -32%. Среди тех, кто прививался 3 года подряд, эффективность была -54% (2016, Skowronski, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4901864/
Среди тех, кто был привит только в одном сезоне, эффективность составляла 62%. Эффективность среди тех, кто был привит два года подряд была -45%. Среди взрослых, которые заразились дома, эффективность была -283%. (2013, Ohmit, Clin Infect Dis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3693492/
yama написав:Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб)
Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н Хотаб. Пока касса вильна. Ваш спич, альфовитый домагатель до касирш АТБ понятен: приложенные усилия должны соответствовать степени опасности. С этим никто не спорит. Спор и разногласия у нас в другом: насколько Ковид опасен и смертноносен. Вы считаете, что насморк, а большинство врачей считают, что убивает немного сильнее,чем насморк. Фактическая статистика многих стран, выбравших различный, порой противоположный course of action, говорит о том,что: 1. При непринятии никаких мер ситуация идёт в разнос,смерти растут лавинообразно и уменьшаться сами не хотят. 2. Ограничительные меры гасили распространение эпидемии (побочкой сего действа был спад в экономике, и годится оно только как крайнее решение , пока не придумано что-то лучше) . Они помогли, пока не придумали вакцину. 3. Вакцинация помогла погасить ковидную смертность в тех странах, где привито большинство. По крайней мере она упала в разы в сравнении с теми периодами, когда эта же страна имела много больных до вакцинации. 4. Страны без вакцинации или с недостаточным ее процентом, с приходом Дельты и массовым ее распространением мрут рекордно. (РФ). 5. Инертная мало мобильная (в сравнении)Украина сейчас пробует доказать, что можно и без вакцинации не иметь больших смертей. Почти удается, но мы хорошо растем. А, как известно,смотреть в будущее могут не только лишь все.
Потому, пан Яма, ваш спич претендует на премию Петросяна, безусловно, но в контексте "что делать" - это зря потерянное время. Вам надо вернуться пока к этапу понимания"опасен ли Ковид". Осмысление proper measures для вас ещё рано.
Вкладчик1234 написав:Это ж не грипп, "это другое"
К сожалению вы правы. Раз в год даже палка выстрелила.
Вкладчик1234 написав:что там в Умани после хасидов?
Попросите Флер ещё раз вам привести стату по Черкасской области. У нее есть. Фоток собак с трупами вроде не было, но цифры нехорошие были. И чтоб 2 рада не вставать, по Одессе так же,все как вы любите. Все для вас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала. Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки. На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.
Супер! Треба ще відмовитись від тестування зовсім, і закрити лікарні... Можно ще дустом, все-рівно ніхто не вийде...
Данные до демографии за июль. Смертность: - количество умерших 2020 - 47297; - количество умерших 2021 - 46851 (-0,9%).
Еще один наглядный месяц, свидетельствующий, что отсутствие эпидемии ковида = отсутствие избыточной смертности. Диссиденты, вы еще не устали спорить? Рождаемость: - количество живорожденных 2020 - 29617; - количество живорожденных 2021 - 25681 (-13,7%).
А вот это уже нечто новое безрадостное - с момента начала пандемии это первый месяц, когда рождаемость упала более, чем на 10% год к году. До этого отрицательный тренд имел место, но в пределах 5%...
Волонтерка і очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області у випадку коронавірусної хвороби, відзначає значне зростання звернень за кисневим концентратором за останній тиждень.
Істребін додає, що у шести областях темп росту захворювання понад 90%. Це Херсонська, Харківська, Донецька, Одеська, Сумська і Миколаївська області.
zРадио написав:Еще один наглядный месяц, свидетельствующий, что отсутствие эпидемии ковида = отсутствие избыточной смертности. Плоскоземельщики, вы еще не устали спорить?
Странно. Снова "демографична хвыля народженых в 30-х роках 20-го столиття" " погасла. Чудеса да и только. И отсутствие весённых прогулок в 2020 году перестали сказываться. И "боязнь идти на плановые операции весной 2020 года будет ещё долго убивать, воно ж не відразу проявляється", снова не сработало. Чудеса.
zРадио написав:- количество живорожденных 2021 - 25681 (-13,7%)
Вангую следующий месяц будет таким же. Это не зачатые осенью 2020 года. Когда Украину стало накрывать. С ростом смертей. Ещё одно подтверждение: люди не боятся пугалок по телевизору, они нормально чпокались все лето , но они опасаются ФАКТИЧЕСКОЙ ситуации. Когда действительно стали умирать.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Данные до демографии за июль. Смертность: - количество умерших 2020 - 47297; - количество умерших 2021 - 46851 (-0,9%). Еще один наглядный месяц, свидетельствующий, что отсутствие эпидемии ковида = отсутствие избыточной смертности. Диссиденты, вы еще не устали спорить?
А може це працює моя версія Хто повинен був померти сьогодні- помер рік тому, збільшивши там кількість смертей і зменшивши тут Тільки я писав що ковід вбиває тих хто й так повинен був померти через 3-5 місяців... Признаю ,міг помилитись і можу виправити 3-5 місяців на 12... Таким чином втрати за 13-03-2020 по 15-09-2021 54000*1рік=54000 людино років Хотабу нагадайте як він йорнічав питаючи коли почнуть смерті зменшуватись... А треба було а - мене слухати б - всього рік почекати і виглядав би розумним..а так....
zРадио написав:Рождаемость: - количество живорожденных 2020 - 29617; - количество живорожденных 2021 - 25681 (-13,7%).
А вот это уже нечто новое безрадостное - с момента начала пандемии это первый месяц, когда рождаемость упала более, чем на 10% год к году. До этого отрицательный тренд имел место, но в пределах 5%...
А ось тут гірше Тільки за місяць втратили (29617-25681)*70 років середньої тривалості життя=275520 людино років... Втрати за місяць від падіння народжуваності в 5 разів вищі ніж втрати від ковіду за всю епідемію тривалістю в 18 місяців
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 вер, 2021 15:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Тем более, что в удалённом посте, если не ошибаюсь, Вы писали, что через 3-4 года таки уколитесь.
не факт . Я предполагаю - возможно - если звезды сойдутся [/b] Это и так понятно. Возможно, через 3-4 года мы просто забудем о ковиде.
это не повод в каждом ТРЦ держать Корд , (специализированные антитела) .
Hotab понял Ваш пост как "приложенные усилия должны соответствовать степени опасности". Я, честно говоря, не очень понял, что Вы хотели сказать, мне кажется что-то другое. Но последняя фраза, по-моему, соответствует тому, что я писал - мы слишком мало знаем об иммунитете и нет уверенности в том, что сила иммунитета определяется именно антителами. Поэтому определять по титру антител силу иммунитета не годится. Понимаю, что Вы это не имели ввиду и я приклеил свои мысли.
А вообще о прививках - всё же не пойму Ваш подход. Вы вакцинируетесь от гриппа, который менее опасен. Вакцинируетесь от кучи других болячек, которые более опасны, зато гораздо менее вероятны. Почему Вы так против антиковидных вакцин?