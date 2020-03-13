Додано: Пон 20 вер, 2021 14:43

yama написав: Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб) Вот вам пример для работников АТБ ( Хотаб)

Вкладчик1234 написав: Это ж не грипп, "это другое" Это ж не грипп, "это другое"

Вкладчик1234 написав: что там в Умани после хасидов? что там в Умани после хасидов?

Отвечает Ф̶е̶д̶о̶р̶ ̶̶Д̶в̶и̶н̶я̶т̶и̶н Хотаб.Пока касса вильна.Ваш спич, альфовитый домагатель до касирш АТБ понятен: приложенные усилия должны соответствовать степени опасности. С этим никто не спорит. Спор и разногласия у нас в другом: насколько Ковид опасен и смертноносен. Вы считаете, что насморк, а большинство врачей считают, что убивает немного сильнее,чем насморк. Фактическая статистика многих стран, выбравших различный, порой противоположный course of action, говорит о том,что:1. При непринятии никаких мер ситуация идёт в разнос,смерти растут лавинообразно и уменьшаться сами не хотят.2. Ограничительные меры гасили распространение эпидемии (побочкой сего действа был спад в экономике, и годится оно только как крайнее решение , пока не придумано что-то лучше) . Они помогли, пока не придумали вакцину.3. Вакцинация помогла погасить ковидную смертность в тех странах, где привито большинство. По крайней мере она упала в разы в сравнении с теми периодами, когда эта же страна имела много больных до вакцинации.4. Страны без вакцинации или с недостаточным ее процентом, с приходом Дельты и массовым ее распространением мрут рекордно. (РФ).5. Инертная мало мобильная (в сравнении)Украина сейчас пробует доказать, что можно и без вакцинации не иметь больших смертей. Почти удается, но мы хорошо растем. А, как известно,смотреть в будущее могут не только лишь все.Потому, пан Яма, ваш спич претендует на премию Петросяна, безусловно, но в контексте "что делать" - это зря потерянное время.Вам надо вернуться пока к этапу понимания"опасен ли Ковид". Осмысление proper measures для вас ещё рано.К сожалению вы правы. Раз в год даже палка выстрелила.Попросите Флер ещё раз вам привести стату по Черкасской области. У нее есть. Фоток собак с трупами вроде не было, но цифры нехорошие были.И чтоб 2 рада не вставать, по Одессе так же,все как вы любите. Все для вас.