fler написав:
Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? План вакцинации под угрозой срыва
Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 15:22
Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25
Буковель звичайно буде :)
В уряді Австрії заявили, що взимку 2021-2022 років гірськолижний сезон "однозначно буде", хоча й з обмеженнями, та очікують, що нормальне життя відновиться більшою мірою, ніж минулої зими.
Для вакцинованих людей і тих, які вже перехворіли на коронавірус, обмежень майже не буде - окрім вимоги носити маски на підйомниках. Будуть дозволені і вечірні р
розваги після катання на лижах.
Схожі правила планують застосувати і до проведення різдвяних ярмарків.
Джерело:
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:26
Хоч і питання не до мене
Вакцинується від грипу - 0,6% населення..якщо щось піде не так...ми це не так і не побачимо
Вакцинувати від ковіду..про який ми мало що знаємо і відразу 100% примусово...знаючи що 80% померлих у віці 65+
Це ризикувати тим, що ті кому сьогодні 65-...можуть через рік/два..отримати масову побочку чогось..про що ми навіть не уявляємо.
Про масову вакцинацію від іспанки і так далі вже писав
1 Всі масові вакцинації проводились в термін від 30 до 150 років
2 Жодна масова вакцинація не охоплювала більше 1% населення в рік...
При ковіді ми хочемо вігнати по 2-3-4 дози 100% за рік...
Невже не бачите небезпеки?
Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...бо якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не працює.
Надо где-то "пристроить" лишних 100 тысяч. Ещё ни одного месяца не было, чтобы умерло меньше,чем норма. Тут 2 варианта, и оба для Будивельныка плохие:
1. В этом месяце от Ковид действительно не умирали, и смертность вошла в норму. Но тогда для умерших ранее 100 тысяч июль тоже не является запланированным месяцем смерти.
2. В июле и дальше умирали от Ковид тысячами , но наша система тестирования этого не увидела. И тогда роста общей смертности демографы не увидели из-за того, что июль был запланированным месяцев для умерших досрочно раннее.
Будивельнык отрицает оба выделенные момента.
Хотаб Будівельника до сих пір питає, де зменшення?? На 1% ?? Нам треба десь 100 тис "зайвих" пристроїти. А ми ще і 1 тисячу не пристроїли)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36
А кто вместо них лечит? У моего семейника на вакцинацию ездит медсестра
Может потому, что в Нико нехватка врачей составляет 40% Кого ж сокращать?
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