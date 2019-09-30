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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3742374337443745

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:22

  fler написав:
  antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.

Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? :shock: План вакцинации под угрозой срыва :!:

Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25

Буковель звичайно буде :)

В уряді Австрії заявили, що взимку 2021-2022 років гірськолижний сезон "однозначно буде", хоча й з обмеженнями, та очікують, що нормальне життя відновиться більшою мірою, ніж минулої зими.
Для вакцинованих людей і тих, які вже перехворіли на коронавірус, обмежень майже не буде - окрім вимоги носити маски на підйомниках. Будуть дозволені і вечірні р
розваги після катання на лижах.
Схожі правила планують застосувати і до проведення різдвяних ярмарків.
Джерело: https://kurier.at/
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:26

  ЛАД написав:Почему Вы так против антиковидных вакцин?
Хоч і питання не до мене
Вакцинується від грипу - 0,6% населення..якщо щось піде не так...ми це не так і не побачимо
Підсумки епідемічного сезону 2019–2020 років
(30.09.2019–17.05.2020
На грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з
яких — діти віком до 17 років.
проти грипу вакциновано 238 079 людей (0,6%
населення

Вакцинувати від ковіду..про який ми мало що знаємо і відразу 100% примусово...знаючи що 80% померлих у віці 65+
Це ризикувати тим, що ті кому сьогодні 65-...можуть через рік/два..отримати масову побочку чогось..про що ми навіть не уявляємо.

Про масову вакцинацію від іспанки і так далі вже писав
1 Всі масові вакцинації проводились в термін від 30 до 150 років
2 Жодна масова вакцинація не охоплювала більше 1% населення в рік...
При ковіді ми хочемо вігнати по 2-3-4 дози 100% за рік...

Невже не бачите небезпеки?
Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...бо якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А може це працює моя версія
Хто повинен був померти сьогодні- помер рік тому, збільшивши там кількість смертей і зменшивши тут
Тільки я писав що ковід вбиває тих хто й так повинен був померти через 3-5 місяців...
Признаю ,міг помилитись і можу виправити 3-5 місяців на 12...


Не працює.
Надо где-то "пристроить" лишних 100 тысяч. Ещё ни одного месяца не было, чтобы умерло меньше,чем норма. Тут 2 варианта, и оба для Будивельныка плохие:
1. В этом месяце от Ковид действительно не умирали, и смертность вошла в норму. Но тогда для умерших ранее 100 тысяч июль тоже не является запланированным месяцем смерти.
2. В июле и дальше умирали от Ковид тысячами , но наша система тестирования этого не увидела. И тогда роста общей смертности демографы не увидели из-за того, что июль был запланированным месяцев для умерших досрочно раннее.

Будивельнык отрицает оба выделенные момента.


  budivelnik написав:Хотабу нагадайте як він йорнічав питаючи коли почнуть смерті зменшуватись...

Хотаб Будівельника до сих пір питає, де зменшення?? На 1% ?? Нам треба десь 100 тис "зайвих" пристроїти. А ми ще і 1 тисячу не пристроїли)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36

  antey1969 написав:
  fler написав:
  antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.

Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? :shock: План вакцинации под угрозой срыва :!:

Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.


А кто вместо них лечит? У моего семейника на вакцинацию ездит медсестра :shock:
Может потому, что в Нико нехватка врачей составляет 40% :roll: Кого ж сокращать?
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