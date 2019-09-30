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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:22

  fler написав:
  antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.

Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? :shock: План вакцинации под угрозой срыва :!:

Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25

Буковель звичайно буде :)

В уряді Австрії заявили, що взимку 2021-2022 років гірськолижний сезон "однозначно буде", хоча й з обмеженнями, та очікують, що нормальне життя відновиться більшою мірою, ніж минулої зими.
Для вакцинованих людей і тих, які вже перехворіли на коронавірус, обмежень майже не буде - окрім вимоги носити маски на підйомниках. Будуть дозволені і вечірні р
розваги після катання на лижах.
Схожі правила планують застосувати і до проведення різдвяних ярмарків.
Джерело: https://kurier.at/
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:26

  ЛАД написав:Почему Вы так против антиковидных вакцин?
Хоч і питання не до мене
Вакцинується від грипу - 0,6% населення..якщо щось піде не так...ми це не так і не побачимо
Підсумки епідемічного сезону 2019–2020 років
(30.09.2019–17.05.2020
На грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з
яких — діти віком до 17 років.
проти грипу вакциновано 238 079 людей (0,6%
населення

Вакцинувати від ковіду..про який ми мало що знаємо і відразу 100% примусово...знаючи що 80% померлих у віці 65+
Це ризикувати тим, що ті кому сьогодні 65-...можуть через рік/два..отримати масову побочку чогось..про що ми навіть не уявляємо.

Про масову вакцинацію від іспанки і так далі вже писав
1 Всі масові вакцинації проводились в термін від 30 до 150 років
2 Жодна масова вакцинація не охоплювала більше 1% населення в рік...
При ковіді ми хочемо вігнати по 2-3-4 дози 100% за рік...

Невже не бачите небезпеки?
Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...бо якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А може це працює моя версія
Хто повинен був померти сьогодні- помер рік тому, збільшивши там кількість смертей і зменшивши тут
Тільки я писав що ковід вбиває тих хто й так повинен був померти через 3-5 місяців...
Признаю ,міг помилитись і можу виправити 3-5 місяців на 12...


Не працює.
Надо где-то "пристроить" лишних 100 тысяч. Ещё ни одного месяца не было, чтобы умерло меньше,чем норма. Тут 2 варианта, и оба для Будивельныка плохие:
1. В этом месяце от Ковид действительно не умирали, и смертность вошла в норму. Но тогда для умерших ранее 100 тысяч июль тоже не является запланированным месяцем смерти.
2. В июле и дальше умирали от Ковид тысячами , но наша система тестирования этого не увидела. И тогда роста общей смертности демографы не увидели из-за того, что июль был запланированным месяцев для умерших досрочно раннее.

Будивельнык отрицает оба выделенные момента.


  budivelnik написав:Хотабу нагадайте як він йорнічав питаючи коли почнуть смерті зменшуватись...

Хотаб Будівельника до сих пір питає, де зменшення?? На 1% ?? Нам треба десь 100 тис "зайвих" пристроїти. А ми ще і 1 тисячу не пристроїли)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36

  antey1969 написав:
  fler написав:
  antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.

Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? :shock: План вакцинации под угрозой срыва :!:

Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.


А кто вместо них лечит? У моего семейника на вакцинацию ездит медсестра :shock:
Может потому, что в Нико нехватка врачей составляет 40% :roll: Кого ж сокращать?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:04

  Hotab написав:Здесь должен был бы появиться Ромасик: если в окопе сидят 95% , прошедших подготовку, и лишь 5% - не прошедших, то все равно гибнуть больше будут подготовленные!! Не нужна ваша подготовка!! Она даже вредит: подготовленные ведут себя беспечно, провоцируют неподготовленных идти под пули. От них только зло.

если вам на окопах математика лучше доходит, то давайте на окопах.
Если снаряд прилетает в окоп, то...
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:06

IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення. https://zaxid.net/news/
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі :shock: https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... graphy/uk/

П.С. Сегодня, 20 сентября, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Если снаряд прилетает в окоп, то...

То тот,кто был подготовлен и вырыл блиндаж с нормальными перекрытиями, тот уцелел. А кто рассуждал "умереть может каждый" и "не все снаряды попадают в окоп" , тот остался в окопе.

Кроме того,в бронике и каске шансов поболее.

Но там тоже полно идиотов, рассуждающий "сильно тебя спасет броник, если оно рядом взорвется".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:19

  antey1969 написав:В госклиниках Киева(да и в целом по стране) медикам на пятиминутках уже озвучено, что в ближайший месяц-два будет сокращено 30-50% медперсонала.
Финансирования от Службы Здоровья на большее не хватит. Уже составляются списки.
На старте очередной волны выглядит весело - 95 квартал отдыхает.

вот, и неваксы - хороший повод для сокращения :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:19

budivelnik
  ЛАД написав:.........
Пусть даже так.
Но частично Вам уже ответил Hotab - почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.
Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что если не бороться, то смертность не вырастет.
Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла.
....
3 Розглянемо питання приватної відмови і способів її реалізації
а - заборона використання авто( в різних країнах після різних доз..але заборона)
б - в деяких країнах заборона виготовлення алкогольних напоїв тотальна, в деяких дозволена для приватного використання і заборонена на продаж без отримання ліцензій/дозволів
......
Грубо - створив аварію з жертвами під впливом алкоголю -відповідає той хто створив...а не всьому району на рік забороняють пити алкоголь...

Очень много слов, но немного не о том.
У нас (да и в большинстве стран) ответственность наступает даже без аварии. Выпил за рулём (в некоторых странах - превысил норму) уже отвечаешь. Да, ответственность не уголовная, но штраф хороший, а при повторах - вплоть до лишения прав.

А що при ковіді
Всіх вакцинувати...
Питання для чого
Вакцинація не зменшує ймовірність переносити хворобу...
Тобто вакцинувати мене для того щоб...що?
Чому з алкоголем не боряться поголовним кодуванням?
Але при цьому, якщо людина виявила бажання лікуватись - її кодують(лікують)
А не виявила - то поки вона прямо щось не порушила...до того часу жодна собака не має права обмежити її особисту свободу

1. Выше написал - таки обмежують всех, не ожидая аварии.
2. "Вакцинація не зменшує ймовірність переносити хворобу..." - можно ссылку на какое-нибудь серьёзное исследование? Или это Ваше личное мнение?
3. Если даже предположить, что по п.2 Вы правы, то уж точно вакцина уменьшает вероятность Вашего заражения и уже в силу этого ограничивает распространение болезни.

А вообще... Я как-то могу понять fler и Ромасика. Но yama и Вас не понимаю. Почему лично Вы против вакцинации?

Против локдаунов понятно. Так я тоже не прыгаю от счастья при введении локдауна. Но Вы же понимаете, когда смертность 20-30-40 человек в сутки государство может не обращать внимание. 100 человек в сутки (стабильно) уже напрягает. А при апрельских 450 или выше (опять же не на 1-2 дня) государству практически ничего не остаётся кроме локдауна.

Других методов борьбы с эпидемией, кроме вакцины и карантина, пока никто не придумал. Если Вы активный противник карантина (локдауна), то Вы должны были бы энергично агитировать за альтернативный метод борьбы - за вакцину.

Вы уверены, что апрельская волна не повторится? Тогда Вы счастливый человек. Но эта Ваша вера, к сожалению ничем не обоснована. Опыт других стран её не подтверждает. Такая вера сравни вере в бога - верю и всё, и никакие доказательства не нужны.

В итоге Вы против карантина и против вакцины. Остаётся наплевать на всё - на болезни, на смерти, пускаем на самотёк. Кто умрёт - так на роду написано, кто выживет - ну и хорошо. Но так не бывает. Для человека такое не свойственно. Опустить руки и ждать, что получится. Так не было даже в старину. Когда люди совсем уж не знали, что делать, то начинали хотя бы молиться, устраивать крестные хода, сжигать ведьм - хоть какая-то видимость деятельности.
ЛАД
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