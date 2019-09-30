fler написав:
Я не спрашиваю "кто и как будет лечить?", я переживаю, кто будет колоть чудотворные вакцины? План вакцинации под угрозой срыва
Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 15:22
Вакцинацией занимаются терапевты-семейники.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:25
Буковель звичайно буде :)
В уряді Австрії заявили, що взимку 2021-2022 років гірськолижний сезон "однозначно буде", хоча й з обмеженнями, та очікують, що нормальне життя відновиться більшою мірою, ніж минулої зими.
Для вакцинованих людей і тих, які вже перехворіли на коронавірус, обмежень майже не буде - окрім вимоги носити маски на підйомниках. Будуть дозволені і вечірні р
розваги після катання на лижах.
Схожі правила планують застосувати і до проведення різдвяних ярмарків.
Джерело:
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:26
Хоч і питання не до мене
Вакцинується від грипу - 0,6% населення..якщо щось піде не так...ми це не так і не побачимо
Вакцинувати від ковіду..про який ми мало що знаємо і відразу 100% примусово...знаючи що 80% померлих у віці 65+
Це ризикувати тим, що ті кому сьогодні 65-...можуть через рік/два..отримати масову побочку чогось..про що ми навіть не уявляємо.
Про масову вакцинацію від іспанки і так далі вже писав
1 Всі масові вакцинації проводились в термін від 30 до 150 років
2 Жодна масова вакцинація не охоплювала більше 1% населення в рік...
При ковіді ми хочемо вігнати по 2-3-4 дози 100% за рік...
Невже не бачите небезпеки?
Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...бо якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не працює.
Надо где-то "пристроить" лишних 100 тысяч. Ещё ни одного месяца не было, чтобы умерло меньше,чем норма. Тут 2 варианта, и оба для Будивельныка плохие:
1. В этом месяце от Ковид действительно не умирали, и смертность вошла в норму. Но тогда для умерших ранее 100 тысяч июль тоже не является запланированным месяцем смерти.
2. В июле и дальше умирали от Ковид тысячами , но наша система тестирования этого не увидела. И тогда роста общей смертности демографы не увидели из-за того, что июль был запланированным месяцев для умерших досрочно раннее.
Будивельнык отрицает оба выделенные момента.
Хотаб Будівельника до сих пір питає, де зменшення?? На 1% ?? Нам треба десь 100 тис "зайвих" пристроїти. А ми ще і 1 тисячу не пристроїли)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36
А кто вместо них лечит? У моего семейника на вакцинацию ездит медсестра
Может потому, что в Нико нехватка врачей составляет 40% Кого ж сокращать?
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:04
если вам на окопах математика лучше доходит, то давайте на окопах.
Если снаряд прилетает в окоп, то...
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:06
IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення.
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі
П.С. Сегодня, 20 сентября, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То тот,кто был подготовлен и вырыл блиндаж с нормальными перекрытиями, тот уцелел. А кто рассуждал "умереть может каждый" и "не все снаряды попадают в окоп" , тот остался в окопе.
Кроме того,в бронике и каске шансов поболее.
Но там тоже полно идиотов, рассуждающий "сильно тебя спасет броник, если оно рядом взорвется".
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:19
вот, и неваксы - хороший повод для сокращения
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:19
Очень много слов, но немного не о том.
У нас (да и в большинстве стран) ответственность наступает даже без аварии. Выпил за рулём (в некоторых странах - превысил норму) уже отвечаешь. Да, ответственность не уголовная, но штраф хороший, а при повторах - вплоть до лишения прав.
1. Выше написал - таки обмежують всех, не ожидая аварии.
2. "Вакцинація не зменшує ймовірність переносити хворобу..." - можно ссылку на какое-нибудь серьёзное исследование? Или это Ваше личное мнение?
3. Если даже предположить, что по п.2 Вы правы, то уж точно вакцина уменьшает вероятность Вашего заражения и уже в силу этого ограничивает распространение болезни.
А вообще... Я как-то могу понять fler и Ромасика. Но yama и Вас не понимаю. Почему лично Вы против вакцинации?
Против локдаунов понятно. Так я тоже не прыгаю от счастья при введении локдауна. Но Вы же понимаете, когда смертность 20-30-40 человек в сутки государство может не обращать внимание. 100 человек в сутки (стабильно) уже напрягает. А при апрельских 450 или выше (опять же не на 1-2 дня) государству практически ничего не остаётся кроме локдауна.
Других методов борьбы с эпидемией, кроме вакцины и карантина, пока никто не придумал. Если Вы активный противник карантина (локдауна), то Вы должны были бы энергично агитировать за альтернативный метод борьбы - за вакцину.
Вы уверены, что апрельская волна не повторится? Тогда Вы счастливый человек. Но эта Ваша вера, к сожалению ничем не обоснована. Опыт других стран её не подтверждает. Такая вера сравни вере в бога - верю и всё, и никакие доказательства не нужны.
В итоге Вы против карантина и против вакцины. Остаётся наплевать на всё - на болезни, на смерти, пускаем на самотёк. Кто умрёт - так на роду написано, кто выживет - ну и хорошо. Но так не бывает. Для человека такое не свойственно. Опустить руки и ждать, что получится. Так не было даже в старину. Когда люди совсем уж не знали, что делать, то начинали хотя бы молиться, устраивать крестные хода, сжигать ведьм - хоть какая-то видимость деятельности.
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