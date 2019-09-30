Додано: Пон 20 вер, 2021 16:19

budivelnik

ЛАД написав: .........

Пусть даже так.

Но частично Вам уже ответил Hotab - почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.

Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что если не бороться, то смертность не вырастет.

Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла. .........Пусть даже так.Но частично Вам уже ответил- почему запрещают (и достаточно строго наказывают) за езду под мухой? Тоже далеко не все попадают в аварии, только вероятность выше.Кроме того, если даже смертность такая же, то из этого не следует, что с ней не надо бороться. + нет никакой уверенности, что еслибороться, то смертность не вырастет.Если бы разрешили ездить за рулём пьяным, она бы точно выросла. ....

3 Розглянемо питання приватної відмови і способів її реалізації

а - заборона використання авто( в різних країнах після різних доз..але заборона)

б - в деяких країнах заборона виготовлення алкогольних напоїв тотальна, в деяких дозволена для приватного використання і заборонена на продаж без отримання ліцензій/дозволів

......

Грубо - створив аварію з жертвами під впливом алкоголю -відповідає той хто створив...а не всьому району на рік забороняють пити алкоголь... ....3 Розглянемо питання приватної відмови і способів її реалізаціїа - заборона використання авто( в різних країнах після різних доз..але заборона)б - в деяких країнах заборона виготовлення алкогольних напоїв тотальна, в деяких дозволена для приватного використання і заборонена на продаж без отримання ліцензій/дозволів......Грубо - створив аварію з жертвами під впливом алкоголю -відповідає той хто створив...а не всьому району на рік забороняють пити алкоголь...

А що при ковіді

Всіх вакцинувати...

Питання для чого

Вакцинація не зменшує ймовірність переносити хворобу...

Тобто вакцинувати мене для того щоб...що?

Чому з алкоголем не боряться поголовним кодуванням?

Але при цьому, якщо людина виявила бажання лікуватись - її кодують(лікують)

А не виявила - то поки вона прямо щось не порушила...до того часу жодна собака не має права обмежити її особисту свободу

Очень много слов, но немного не о том.У нас (да и в большинстве стран) ответственность наступает даже без аварии. Выпил за рулём (в некоторых странах - превысил норму) уже отвечаешь. Да, ответственность не уголовная, но штраф хороший, а при повторах - вплоть до лишения прав.1. Выше написал - таки обмежують всех, не ожидая аварии.2. "Вакцинація не зменшує ймовірність переносити хворобу..." - можно ссылку на какое-нибудь серьёзное исследование? Или это Ваше личное мнение?3. Если даже предположить, что по п.2 Вы правы, то уж точно вакцина уменьшает вероятность Вашего заражения и уже в силу этого ограничивает распространение болезни.А вообще... Я как-то могу понять. Нои Вас не понимаю. Почему личнопротив вакцинации?Против локдаунов понятно. Так я тоже не прыгаю от счастья при введении локдауна. Но Вы же понимаете, когда смертность 20-30-40 человек в сутки государство может не обращать внимание. 100 человек в сутки (стабильно) уже напрягает. А при апрельских 450 или выше (опять же не на 1-2 дня) государству практически ничего не остаётся кроме локдауна.Других методов борьбы с эпидемией, кроме вакцины и карантина, пока никто не придумал. Если Вы активный противник карантина (локдауна), то Вы должны были бы энергично агитировать за альтернативный метод борьбы - за вакцину.Вы уверены, что апрельская волна не повторится? Тогда Вы счастливый человек. Но эта Ваша вера, к сожалению ничем не обоснована. Опыт других стран её не подтверждает. Такая вера сравни вере в бога - верю и всё, и никакие доказательства не нужны.В итоге Вы против карантина и против вакцины. Остаётся наплевать на всё - на болезни, на смерти, пускаем на самотёк. Кто умрёт - так на роду написано, кто выживет - ну и хорошо. Но так не бывает. Для человека такое не свойственно. Опустить руки и ждать, что получится. Так не было даже в старину. Когда люди совсем уж не знали, что делать, то начинали хотя бы молиться, устраивать крестные хода, сжигать ведьм - хоть какая-то видимость деятельности.