это вы имеете в виду в 2020 еще эпидемии не было? Или когда ее отменили? Я что-то пропустил.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 16:25
это вы имеете в виду в 2020 еще эпидемии не было? Или когда ее отменили? Я что-то пропустил.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Может прием чего-то?
Не надо пропускать.
Чтоб не забывать, где ответы на все вопросы.
Ну и 2021 год:
Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей.
Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.
Шах и мат рассказам о "хвылях народження в 30-х роках 20-го столиття", "не гулялы в парках, тому померлы" и другие дисидентские басни.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:43
с 81% вы конечно перегнули, но все равно видно ее работу
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:49
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да. Видно.
Так выглядит сентябрь с вакцинацией.
А так январь без нее.
Для математиков (их есть у вас ) есть возможность ещё и % летальности посчитать.
С 2.4% снизился до 0.4%
Шах и мат дисидентам и Ромасику лично.
Поразительное умение забивать себе голы.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 16:56, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:51
Прочитал Ваш пост viewtopic.php?p=5300623#p5300623.
Понятно - "как бы чего не вышло".
Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск.
Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...".
Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:12
А что ж Вы не пишите, что там за неделю аж 1 умерший?
Возраст не спрашивайте, не скажу.
Потому что не знаю.
Да, это при населении 5.906.280 человек и 3.155.763 теста на 1 млн. населения.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:13
Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики
Чего уж там, берите и август vs декабрь, и июль vs ноябрь какаяразница
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