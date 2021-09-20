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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3743374437453746

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:25

  zРадио написав:Данные до демографии за июль.

Смертность:
- количество умерших 2020 - 47297;
- количество умерших 2021 - 46851 (-0,9%).

Еще один наглядный месяц, свидетельствующий, что отсутствие эпидемии ковида = отсутствие избыточной смертности. Диссиденты, вы еще не устали спорить?

это вы имеете в виду в 2020 еще эпидемии не было? Или когда ее отменили? Я что-то пропустил.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Я что-то пропустил

Может прием чего-то?

Не надо пропускать.


Чтоб не забывать, где ответы на все вопросы.

Зображення


Ну и 2021 год:




Зображення


Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей.

Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.

Шах и мат рассказам о "хвылях народження в 30-х роках 20-го столиття", "не гулялы в парках, тому померлы" и другие дисидентские басни.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:43

  fler написав:IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення. https://zaxid.net/news/
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі :shock: https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... graphy/uk/

с 81% вы конечно перегнули, но все равно видно ее работу :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:49

Ещё одна после Израиля экспериментальная страна по прививкам – Сингапур. 2-мя дозами ошприцевали 82% населения. И детей с 12. Самые жестокие меры, электронная слежка, доносительство, штрафы на безмасочников, удалёнка,локдауны, постоянное тестирование, карантины и...что-то снова пошло не так.

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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:видно ее работу


Да. Видно.
Так выглядит сентябрь с вакцинацией.
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А так январь без нее.
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Для математиков (их есть у вас :lol: ) есть возможность ещё и % летальности посчитать.

С 2.4% снизился до 0.4%

Шах и мат дисидентам и Ромасику лично.

Поразительное умение забивать себе голы.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 16:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:51

Прочитал Ваш пост viewtopic.php?p=5300623#p5300623.
Понятно - "как бы чего не вышло".
Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск.
Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...".
Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:12

  Вкладчик1234 написав:Ещё одна после Израиля экспериментальная страна по прививкам – Сингапур. 2-мя дозами ошприцевали 82% населения. И детей с 12. Самые жестокие меры, электронная слежка, доносительство, штрафы на безмасочников, удалёнка,локдауны, постоянное тестирование, карантины и...что-то снова пошло не так.

Зображення

А что ж Вы не пишите, что там за неделю аж 1 умерший?
Возраст не спрашивайте, не скажу.
Потому что не знаю.
Да, это при населении 5.906.280 человек и 3.155.763 теста на 1 млн. населения.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:13

Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики :twisted:
Чего уж там, берите и август vs декабрь, и июль vs ноябрь какаяразница :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:13

IgA

Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.
https://assets.publishing.service.gov.u ... _09_02.pdf
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