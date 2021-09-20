Ещё одна после Израиля экспериментальная страна по прививкам – Сингапур. 2-мя дозами ошприцевали 82% населения. И детей с 12. Самые жестокие меры, электронная слежка, доносительство, штрафы на безмасочников, удалёнка,локдауны, постоянное тестирование, карантины и...что-то снова пошло не так.
Прочитал Ваш пост viewtopic.php?p=5300623#p5300623. Понятно - "как бы чего не вышло". Но вообще-то, когда прививают детей, то за 5 лет может получиться 10% населения и больше. Тоже немалый риск. Ну и Вы почему-то боитесь, что "якийсь побічний ефект виліз , про який ніхто і не здогадувався". А что такое может получиться от ковида, не думали? "Завтра проснетесь, а у Ваших внуків...дітей не стане...". Боитесь новых мРНК-вакцин, агитируйте за разработанные по старым технологиям с убитым/ослабленным вирусом.
fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе. МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
А Вы бы повторили. Вдруг до всех наконец дойдёт. А то всё намёками да намёками.
A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.
Вкладчик1234 написав:Ещё одна после Израиля экспериментальная страна по прививкам – Сингапур. 2-мя дозами ошприцевали 82% населения. И детей с 12. Самые жестокие меры, электронная слежка, доносительство, штрафы на безмасочников, удалёнка,локдауны, постоянное тестирование, карантины и...что-то снова пошло не так.
А что ж Вы не пишите, что там за неделю аж 1 умерший? Возраст не спрашивайте, не скажу. Потому что не знаю. Да, это при населении 5.906.280 человек и 3.155.763 теста на 1 млн. населения.