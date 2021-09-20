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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3745374637473748>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:42

избыточная летальность

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк :
«Вакцинация в Украине на самом деле проходит сверх успешно, потому что никогда в Украине не было такого опыта в вакцинации взрослого населения. До этого вакцинация была только у детей. Провели полную мобилизацию семейных врачей и вместо того, чтобы заниматься другими болезнями, они перешли полностью на вакцинирование, это конечно перекос, но если мы сравним вакцинацию в эпоху кори, то это несравнимая вещь, сейчас все происходит намного лучше», - подчеркнул он.
Сердюк сказал, что этой осенью никаких неожиданностей в плане болезней не предвидится, если забудут о всех тех болезнях, от которых умирают украинцы, а именно сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркты, инсульты, онкология и т.д, а будут заниматься исключительно ковидом, считает он, то тогда все болезни, которые до этого не лечились, еще более усугубятся, и мы будем видеть избыточную смертность от этих болезней.
https://life.znaj.ua/ru/400817-vakcinac ... no-serdyuk
Не так ли было в 2020 и продолжается до сих пор? :roll:
Так от чего мы видим избыточные? Мы видим прежде всего от выделенных цветом болезней, но ковидистерики даже там видят только ковид :mrgreen:
  Hotab написав:Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей.
Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:08

народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:продолжается до сих пор?

Что у вас "продолжается", ещё одна не читающая и не отвечающая?)))
В июне и июле где ваше "продолжение " смертей от недополученной помощи?? Вы ж мне что пели? "В локдаун весной 2020 года помощь недополучили, потому всю осень избыточная смертность, оно же не сразу". А что летом 2021 случилось? Вымерли все? А что сейчас в сентябре? От чего мы в сентябре 2021 получим избыточную смертность снова вдвое больше, чем оф.ковидная? (как в апреле 2021)? Попытки натягивать сову на глобус все печальнее.


  fler написав:Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики


Может чтоб вам было удобно манипулировать с вредом от вакцинации взять сентябрь 2018 года и сегодня?? Тогда ж не было вакцинации тоже. :lol:

Сравнивают период , когда вспышка, когда болеют . С таким же периодом уже после вакцинации. Вам то конечно удобнее рассказывать о бесполезности вакцинации, когда нет болезни. Но ее эффективность как раз и проверяют в период всплеска. И эта эффективность показывает даже самым упоротым: падение летальности с 2.4 до 0.4%. Для незнакомых с этим термином: болеют, но умирают в 6 раз меньше. Все как испуганные вакцинацией хотели "звычайный грып" наконец стал у них.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 18:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если снаряд прилетает в окоп, то...

То тот,кто был подготовлен и вырыл блиндаж с нормальными перекрытиями, тот уцелел. А кто рассуждал "умереть может каждый" и "не все снаряды попадают в окоп" , тот остался в окопе.

Кроме того,в бронике и каске шансов поболее.

Но там тоже полно идиотов, рассуждающий "сильно тебя спасет броник, если оно рядом взорвется".

бывает и так:
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:16

edvardd , дада.
- я всегда начеку.
- а как спите?
- чеку выдергиваю)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:27

https://lviv1256.com/news/ne-kazav-batk ... ivshchyny/
вік 19 років фото за посиланням
у понеділок, 13-го вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Пiзнiшe, як рoзпoвiли в нaвчaльнoмy зaклaдi, в ньoгo пiднялaся тeмпeрaтyрa, o 20:15 рoзпoчaлися сyдoми. O 20:35 зник пyльс i дихaння. Meдичнi прaцiвники рoбили йoмy штyчнe дихaння дo приїздy швидкoї, якa прибyлa o 20:45.

Лікарі швидкої пробували реанімувати студента впродовж години. Але врятувати йому життя не вдалося.

Володимир Сало був уродженцем Добросина Львівської області. 2019-го року вступив в Український гуманітарний інститут (Буча Київської області) на спеціальність «Філологія».
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:30

  yama написав:https://lviv1256.com/news/ne-kazav-batkam-shcho-vaktsynyvavsia-ziavylys-podrobytsi-smerti-19-richnoho-stydenta-zi-lvivshchyny/
вік 19 років фото за посиланням
у понеділок, 13-го вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Пiзнiшe, як рoзпoвiли в нaвчaльнoмy зaклaдi, в ньoгo пiднялaся тeмпeрaтyрa, o 20:15 рoзпoчaлися сyдoми. O 20:35 зник пyльс i дихaння. Meдичнi прaцiвники рoбили йoмy штyчнe дихaння дo приїздy швидкoї, якa прибyлa o 20:45.

Лікарі швидкої пробували реанімувати студента впродовж години. Але врятувати йому життя не вдалося.

Володимир Сало був уродженцем Добросина Львівської області. 2019-го року вступив в Український гуманітарний інститут (Буча Київської області) на спеціальність «Філологія».

Теперь каждый день по несколько раз с каждой учётки ))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Теперь каждый день по несколько раз с каждой учётки ))))

"Как вспомню, так и в слезы" ))))

"Вовка! Другй мой!! Я жить не хочу больше!! Ваксы,вы мне за все ответите!!"
Ваш Яма.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:32

  edvardd написав:народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...

а почему вы думаете что этим занималась ферма ? :shock:
  ЛАД написав:А вообще... Я как-то могу понять fler и Ромасика. Но yama и Вас не понимаю. Почему лично Вы против вакцинации?

Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ? Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела и по результату - сертификат.
По своей натуре я бунтарь и категорически против все что мне навязывают .
Помню то чувство как меня полиция выганяла из парка весной прошлого года и помню как чувствовал себя злостным нарушителем гуляя потом парком - оглядываясь , а нет ли патруля. И потом публичное признание в стиле " это что бы посеять в людях тревогу" . ТО есть если меня кинули раз два три вы предлагаете верить этим людям ? Сколько раз вас лично должны кинуть \ обмануть что бы вы потеряли доверие ? Завтра все дружно будут прыгать с балкона пусть 3-е этажа на асфальт - вы с ними ? Но я всегда помню что "миллионы мух не могут ошибаться" .
Востаннє редагувалось yama в Пон 20 вер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:35

  yama написав:
  edvardd написав:народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...

а почему вы думаете что этим занималась ферма ? :shock:

Мы тоже фильмы смотрим про неназванных хакеров, документальные )))
stm
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