Додано: Пон 20 вер, 2021 17:42

этой осенью никаких неожиданностей в плане болезней не предвидится, если забудут о всех тех болезнях, от которых умирают украинцы, а именно сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркты, инсульты, онкология и т.д ,

Hotab написав: Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей.

Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.

Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей.Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк :«Вакцинация в Украине на самом деле проходит сверх успешно, потому что никогда в Украине не было такого опыта в вакцинации взрослого населения. До этого вакцинация была только у детей. Провели полную мобилизацию семейных врачей и, это конечно перекос, но если мы сравним вакцинацию в эпоху кори, то это несравнимая вещь, сейчас все происходит намного лучше», - подчеркнул он.Сердюк сказал, чтоНе так ли было в 2020 и продолжается до сих пор?Так от чего мы видим избыточные? Мы видим прежде всего от выделенных цветом болезней, но ковидистерики даже там видят только ковид