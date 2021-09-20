Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк : «Вакцинация в Украине на самом деле проходит сверх успешно, потому что никогда в Украине не было такого опыта в вакцинации взрослого населения. До этого вакцинация была только у детей. Провели полную мобилизацию семейных врачей и вместо того, чтобы заниматься другими болезнями, они перешли полностью на вакцинирование, это конечно перекос, но если мы сравним вакцинацию в эпоху кори, то это несравнимая вещь, сейчас все происходит намного лучше», - подчеркнул он. Сердюк сказал, что этой осенью никаких неожиданностей в плане болезней не предвидится, если забудут о всех тех болезнях, от которых умирают украинцы, а именно сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркты, инсульты, онкология и т.д, а будут заниматься исключительно ковидом, считает он, то тогда все болезни, которые до этого не лечились, еще более усугубятся, и мы будем видеть избыточную смертность от этих болезней. https://life.znaj.ua/ru/400817-vakcinac ... no-serdyuk Не так ли было в 2020 и продолжается до сих пор? Так от чего мы видим избыточные? Мы видим прежде всего от выделенных цветом болезней, но ковидистерики даже там видят только ковид
Hotab написав:Ещё раз: нет ковидных смертей - нет избыточных смертей. Есть ковидный мор - есть избыточные. Раза в 2 больше,чем официальных ковидных.
Что у вас "продолжается", ещё одна не читающая и не отвечающая?))) В июне и июле где ваше "продолжение " смертей от недополученной помощи?? Вы ж мне что пели? "В локдаун весной 2020 года помощь недополучили, потому всю осень избыточная смертность, оно же не сразу". А что летом 2021 случилось? Вымерли все? А что сейчас в сентябре? От чего мы в сентябре 2021 получим избыточную смертность снова вдвое больше, чем оф.ковидная? (как в апреле 2021)? Попытки натягивать сову на глобус все печальнее.
fler написав:Сравнивать сентябрь с январем могут только ковидистерики
Может чтоб вам было удобно манипулировать с вредом от вакцинации взять сентябрь 2018 года и сегодня?? Тогда ж не было вакцинации тоже.
Сравнивают период , когда вспышка, когда болеют . С таким же периодом уже после вакцинации. Вам то конечно удобнее рассказывать о бесполезности вакцинации, когда нет болезни. Но ее эффективность как раз и проверяют в период всплеска. И эта эффективность показывает даже самым упоротым: падение летальности с 2.4 до 0.4%. Для незнакомых с этим термином: болеют, но умирают в 6 раз меньше. Все как испуганные вакцинацией хотели "звычайный грып" наконец стал у них.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 вер, 2021 18:21, всього редагувалось 3 разів.
у понеділок, 13-го вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.
Пiзнiшe, як рoзпoвiли в нaвчaльнoмy зaклaдi, в ньoгo пiднялaся тeмпeрaтyрa, o 20:15 рoзпoчaлися сyдoми. O 20:35 зник пyльс i дихaння. Meдичнi прaцiвники рoбили йoмy штyчнe дихaння дo приїздy швидкoї, якa прибyлa o 20:45.
Лікарі швидкої пробували реанімувати студента впродовж години. Але врятувати йому життя не вдалося.
Володимир Сало був уродженцем Добросина Львівської області. 2019-го року вступив в Український гуманітарний інститут (Буча Київської області) на спеціальність «Філологія».
yama написав:https://lviv1256.com/news/ne-kazav-batkam-shcho-vaktsynyvavsia-ziavylys-podrobytsi-smerti-19-richnoho-stydenta-zi-lvivshchyny/ вік 19 років фото за посиланням
у понеділок, 13-го вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.
Пiзнiшe, як рoзпoвiли в нaвчaльнoмy зaклaдi, в ньoгo пiднялaся тeмпeрaтyрa, o 20:15 рoзпoчaлися сyдoми. O 20:35 зник пyльс i дихaння. Meдичнi прaцiвники рoбили йoмy штyчнe дихaння дo приїздy швидкoї, якa прибyлa o 20:45.
Лікарі швидкої пробували реанімувати студента впродовж години. Але врятувати йому життя не вдалося.
Володимир Сало був уродженцем Добросина Львівської області. 2019-го року вступив в Український гуманітарний інститут (Буча Київської області) на спеціальність «Філологія».
Теперь каждый день по несколько раз с каждой учётки ))))
edvardd написав:народ, на самом деле с вакцинами всё просто, раз моцкали финансируют антиваксовскую ботоферму у нас, значит надо брать...
а почему вы думаете что этим занималась ферма ?
ЛАД написав:А вообще... Я как-то могу понять fler и Ромасика. Но yama и Вас не понимаю. Почему лично Вы против вакцинации?
Зачем вакцинировать тех кто уже переболел ? Почему перед вакцинацией не сделать альтернативный вариант сдачи на антитела и по результату - сертификат. По своей натуре я бунтарь и категорически против все что мне навязывают . Помню то чувство как меня полиция выганяла из парка весной прошлого года и помню как чувствовал себя злостным нарушителем гуляя потом парком - оглядываясь , а нет ли патруля. И потом публичное признание в стиле " это что бы посеять в людях тревогу" . ТО есть если меня кинули раз два три вы предлагаете верить этим людям ? Сколько раз вас лично должны кинуть \ обмануть что бы вы потеряли доверие ? Завтра все дружно будут прыгать с балкона пусть 3-е этажа на асфальт - вы с ними ? Но я всегда помню что "миллионы мух не могут ошибаться" .
Востаннє редагувалось yama в Пон 20 вер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.