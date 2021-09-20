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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3745374637473748

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 61
Мені вже зробили щеплення
66%
40
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:38

  fler написав:IgA, шо там у нас в Британії? Колективний імунітет кажете?
У Британії дві дози вакцини отримали 81,7% населення. https://zaxid.net/news/
За добу +29007 випадків, +56 летальних. Перше місце в Європі https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... graphy/uk/

П.С. Сегодня, 20 сентября, правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.


Все нормально в Британии, все открыто, маски носят только те кто хочет а не потому что штрафуют. Недавно въезд в страну смягчили -
Британия смягчит правила въезда в страну, но лишь для привитых одобренными там вакцинами


А в Украине где графики минфина во много раз лучше выглядят почему-то карантин продевают.
Покажите Ляшку графики, а то они там совсем от реальности оторвались :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:По своей натуре я бунтарь

Та помним- помним... Наверное вся смена в АТБ помнит мамкиного бунтаря))

Сегодня в знак протеста против правил отказался умываться?))



  yama написав:гуляя потом парком - оглядываясь , а нет ли патруля.


Та все уже, все. Выдыхайте. Сейчас можно ходить везде. Пэрэстрашэни даже ходят. Бунтарям тоже можно)))
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если коротко вырисовывается очень ясная картина.
Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .
Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .

что то форум подглючивает сообщения пропадают
Востаннє редагувалось yama в Пон 20 вер, 2021 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:56

  pilker написав:Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.


Потому что дважды уколотых с повышенным риском умереть от ковида значительно больше чем невакцинированных. В репорте вакцинации есть пересчет на 100 тыс, там все становится на свои места, таблица 5 -
https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_36.pdf

А в Украине с 14% вакцинированних соотношение становится прямо противоположным -

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине — невакцинированные.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:57

  pilker написав:IgA

Как наука объясняет следующую цифирь. Таблицa 5, двaжды двaжды уколотые умирают от дельты значительно больше, чем одной порцией.
https://assets.publishing.service.gov.u ... _09_02.pdf





Панэ, ваш первый же вброс после сегодняшней регистрации на форуме приводит по вашим ссылкам


  pilker написав:
  ЛАД написав:А Вы бы повторили.
Вдруг до всех наконец дойдёт. :)
А то всё намёками да намёками.

A study from the Francis Crick Institute in the United Kingdom has found that the Pfizer-BioNTech Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccine destroys T cells and weakens the immune system.

https://vaccines.news/2021-08-22-study- ... ystem.html





Вот сюда:

https://www.infowars.com/posts/studies- ... ne-system/


Я понимаю,что игформ.мусор импонирует Флер,но нам то это зачем???
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Пон 20 вер, 2021 17:06
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