Додано: Пон 20 вер, 2021 18:56

Если коротко вырисовывается очень ясная картина.

Для старых и больных создали вирус который их добьет , молодых и здоровых выборочно и когда надо добьют вакциной . Конечно есть исключения не все старые и больны умрут от вируса , также как и не все молодые и здоровые перенесут вирус легко и выживут, но в целом несмотря на некоторую допустимую погрешность , всегда можно ввезти нужный укольчик первым или пятым бустером и запустить нужную реакцию. Бомбу уже заложили в виде вакцины , а вот детонатор поджигать будут тем кому надо и когда надо . Первых два укольчика это только часть, а дальше выборочно добавят нужный компонент либо для поджога детонатора либо для обезвреживания бомбы. Тот же поджог можно сделать уже и без укольчика , выпустив новый вариант вируса к которому будут более чувствительны те кто после двух или трех укольчиков. Главное обеспечить массовость . А дальше можно делать выборочно "как в бергаммо" или " как показывали в первых демо видео - " падать посреди улицы " .

Думайте сами решайте сами принимать участие или нет .



что то форум подглючивает сообщения пропадают